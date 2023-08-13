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Fenerbahçe, Nicolò Rovella'nın durumunu sordu

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#Transfer#Fenerbahçe#Nicolò Rovella
Fenerbahçe, Nicolò Rovellanın durumunu sordu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 18:21

Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Manchester United'dan Brezilyalı futbolcu Fred'i katan Fenerbahçe'nin, Juventus'ta forma giyen genç oyuncunun durumunu sorduğu ileri sürüldü.

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Yeni sezonda ilk maçına bugün Gaziantep FK karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, kadrosuna son olarak 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i kattı.

Ön libero mevkine bir ismi daha katmak isteyen sarı lacivertlilerin, Serie A devi Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu iddia edildi.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Juventus’tan Nicolò Rovella’nın durumunu sordu.

Nicolò Rovella’ya Serie A’nın önde gelen takımlarının talip olduğu belirtilirken 4 kulübün teklif götürdüğü kaydedildi.

Haberde, Fenerbahçe'den önce Danimarkalı orta saha Hjulmand ile ilgilendiği daha sonra Nicolò Rovella'nın durumunu sorduğu öne sürüldü.

Genoa altyapısından yetişen ve bonservisi Juventus'ta olan İtalyan orta saha, Monza ve Genoa takımlarında kiralık olarak forma giydi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Nicolò Rovella

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