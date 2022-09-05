F.Bahçe’nin aradığı golcü Pedro mu? Batshuayi ile nasıl bir ikili olacaklar?

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Gördüğü tedavi nedeniyle ciddi şekilde antrenman ve maç eksikliği olduğu belli olan, biraz da kilosu olduğu gözlenen yıldız futbolcunun oynadıkça hızlı ve güçlü olacağı belirgin şekilde gözükmekte. Zor pozisyonda İrfan Can’a ayak dışıyla verdiği estetik pas, ardından direkt gol düşüncesiyle kaleye yönelmesi, Arao’dan aldığı pası diziyle düzeltip filelere göndermesi herkesi olduğu gibi bizleri de etkiledi.

Maç sonunda görüşlerini sorduğum tüm F.Bahçeliler, Pedro’nun bu sezon Süper Lige imzasını atacağı yönünde görüş belirtirlerken, bugün de Brezilya asıllı İtalyan golcünün aranan kan olup olmadığını eski futbolculara ve teknik adamlara sordum...

HİKMET KARAMAN: PEDRO ÇOK iYi AMA ‘YILIN TRANSFERi’ BATSHUAYi’DiR

Pedro’nun çok önemli özelikleri var. Stoperleri arkasına alıyor, topu koruyor, dar alanda topla buluşabiliyor, stoperlerin arkasına koşup topu alabiliyor. Ben Pedro’nun çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye kesin yararı olacaktır.

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Fakat bence Fenerbahçe’de asıl yılın transferi Batshuayi’dir. Gerçekten müthiş bir oyuncu bana göre. Fenerbahçe durdu durdu en iyi transferini yaptı. Bizim maalesef Türk futboluna bakış açımız bu. Gol kaçırıyor diye çok eleştirildi. Ama Beşiktaş’ta 14 gol attı, 5 de asisti var. Bu az mı? Bir o kadar da gol kaçırdı. Oysa en önemli şey pozisyona girmektir. Fenerbahçe müthiş bir transfer yaptı.

SEMİH ŞENTÜRK: BU HÜCUM HATTI ŞAMPiYON YAPAR

Pedro’yu çok beğendim. Erken konuşmak doğru mu bilmiyorum ama ben Pedro’nun F.Bahçe’nin son yıllarda aradığı forvet tanımına çok uyduğunu düşünüyorum. Batshuayi ile başarılı ve uyumlu oynarlar çünkü Pedro sırtı dönük de oynayabildiğini gösterdi. Batshuayi de arkaya koşular yapabilen bir futbolcu. Hoca aynı anda görev verirse bence başarılı olurlar. Pedro, King, Batshuayi, Valencia’lı hat son yılların en iyi hücum hattı. Bu isimlerin katkısıyla F.Bahçe’nin şampiyon olacağını umuyorum.

ALİ BİLGİN: FENERBAHÇE’NiN ARADIĞI GOLCÜ

Pedro gerek Kayseri maçındaki görüntüsüyle, gerek Cagliari’de ki geçmişiyle, hem hazırlayıcı hem de tamamlayıcı bir forvet özellikleri taşıyor. Ben Fenerbahçe’de başarılı olacağına inanıyorum. İtalyan takımında çok uzun yıllar istikrarla oynaması karakterinin ipuçlarını bize sunuyor. Türkiye ve Fenerbahçe’ye adaptasyon süreci uzun olmazsa bence Pedro, Fenerbahçe’nin uzun yıllardır aradığı golcü.

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ZAFER TÜZÜN: BATSHUAYi SAYESiNDE PEDRO ÇOK GOL ATAR

Son yıllarda gelen tüm golcülerin de eldeki mevcut golcülerin de kat be kat üzerinde bir futbolcu Pedro. Türkiye şartlarına uygun ideal bir santrfor tipi. Attığı golde o topu indirip hemen akabinde içeri kaçıp o vuruşu yapabilecek çok az oyuncu var. Güçlü, vücudunu çok iyi kullanıyor, topla hareketlenebiliyor.Bence 20 golü rahat bulur.

İlk bakışta Batshuayi, Pedro sayesinde çok gol atar sanılsa da Batsuhayi rakip defansın dengesini bozan tarzda bir oyuncu olduğu için Pedro aralara girip bol gol atar.