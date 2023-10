Galatasaray'da Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert sözler: Lale Orta, Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdi | Cristiano Ronaldo'ya haber gönderdik

Haberin Devamı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da açıklamalarda bulunuyor.

ZANIOLO, GALATASARAY, ASTON VILLA

"Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."

"YAPTIĞIMIZA ENAYİLİK DENİYOR"

"Toplumun birbirine güveni sarsılmış durumda. Daha önceden de böyleymiş. Ligi yıpratmamak için konuşmadım. Şimdi söyleyeceğim. Gelecekle ilgili önerilerde de bulunacağım. Kendimiz için değil, toplum için bunu istediğimizi insanlar arayacak. Kimseyi aramam, kimseyle konuşmam. Medyayı aramam. Bizim yaptığımıza enayilik deniyor. Toplumda etik konulara dikkat edenlere böyle deniyor."

"AVRUPA'DA 6 BÜYÜK LİG OLACAK"

"Avrupa'da 6 büyük lig olacak ve Türkiye içinde yer alacak. Bunun için buradayız. 6 büyük lig olursa Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir."

"BİZİM HEDEFİMİZ 500 MİLYON DOLAR"

"Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız. Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."

"RONALDO'YA HABER YOLLADIK"

"Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı."

SZYMANSKİ VE FRED TRANSFERLERİ

"Szymanski iyi oyuncu dedim. Fred iyi oyuncu dedim. Rashica iyi oyuncu dedim. Transfer çalımı, önemli olmayan bir kavram. Bu, kulüpleri birbirlerine kırdırıyor. Bazen aynı oyunculara talip olabiliyorsunuz. Biz Zaha'yı aldık, bir şey demedim. Demem de. Rakiplerimiz Fred'de, Szymanski'de ve Rashica'da neler dediler. Muhataplarımızdan birini de aradım, 'Böyle yapmayın' dedim. Zaniolo'da da yaşadık. X oyuncunun, isim vermeyeyim, tercihi bizdik ama o paraları veremezdik. Harcama limitimiz yoktu."

"İKİ OYUNCUYU ALAMAZDIK"

"Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Bu paranın 3'te 2'si transfere ekleniyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalamasaydık Davinson Sanchez ve Ndombele transferlerini yapamazdık."

"FENERBAHÇE'NİN ÖRGÜTLÜ YAPISI"

"Örgütlü bir düzen ve örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız."

Soru: "Kim bunlar, Fenerbahçe mi?"

"Lafı kıvırmam, şu an için öyle. YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan... Araştırılsın bunlar. Aynı örgütlü yapı, Galatasaray'da yok. Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin. Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin."

"YARIN İMZA VERİRİM"

"Kişisel olarak savcılığa başvurduğunuzda manevi tazminat oluyor. Savcı bunu soruşturmuyor. 'Örgütlü yapı savaş' açtı derseniz Savcı'ya, elinizde belge olması lazım. Herkes için şikayetçi olabilirsiniz ama belge gerekir. Fenerbahçe başvurdu, takipsizlik aldı. Ben kişisel olarak yarın imza veririm. Böyle bir şey yapalım."

"TEMİZ ELLER OPERASYONU YAPILMALI"

"Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur. Türk futboluna İtalya'daki gibi; 'Temiz eller operasyonu' yapılması lazım"

"TFF ETİK KURULU ÇÖZEMEZ"

"Elinizdeki belgeleri keşke zamanında TFF Etik Kurulu'na verseydiniz."

"Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcı'nın incelemesi gerekiyor. Gözümüzü kapatmayalım. Herkesin telefonu incelensin. Türkiye'ye ahlaklı davranma ile ilgili 5 ay kaybettirdiğim için özür dilerim. O zaman yapsam, Galatasaray iki ay sonra şampiyon olsa 'Bak bundan dolayı' derlerdi ve konu güme giderdi. Şimdi açıklayacağım. TFF'ye gittiğinizde size anlatmıyorlar mı? Bilgi sızmıyor mu? Yapmayın Allah aşkına."

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ

"Okan Buruk'un opsiyonu kullanıldı. Maaş artışıyla ilgili son aşamadayız. Aşağı yukarı anlaştık, sona geldik. Bu yıllık bir sözleşme. Seçim var, hocamız da 'Böyle olması daha iyi' dedi."

MUSLERA, ABDÜLKERİM, BOEY, NELSSON

"Abdülkerim Bardakçı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Fernando Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil."

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe çok iyi kadro kurdu. Beşiktaş'ın kadrosu iyiydi, eklemeler yaptılar. Tutarsa çok daha iyi olurlar. İki takımın Avrupa'da yarı final oynamasını hayal ediyorum. Bunların içinde Galatasaray olur veya olmaz. Belki bu sene, o sene"

NELSSON'UN ÇIKIŞ MADDESİ

"Victor Nelsson'un çıkış maddesi var. 25 Milyon Euro."

"DURMADAN DUA EDERİM"

"Maç içinde durmadan dua ederim. Totemci bir insanım. Manchester United galibiyetine çok inanıyordum. Allah, sizin şampiyon olmanızla, maç kazanmanızla ilgilenmiyor. İnanmak şöyle bir şey, 'Yeneriz herhalde' dersin."

CEDRIC BAKAMBU

"Cedric Bakambu geçen sene Yunanistan'da gol kralı oldu. Teknik heyet de çok istedi. Bakambu'ya şans verilmesi lazım, performansıyla ilgili konuşmak istiyorsak. Birçok oyuncudan duydum, 'sonradan girdiğim maçlarda etkili olamıyorum' diyorlar. Dolayısıyla onun performansını değerlendirmek istiyorsak üst üste oynarsa konuşuruz."

"Kirlilikten kastınız ne? Şike mi var?"

"Galatasaray ile ilgili bir konu için medya mensubuyla konuşabilirsiniz. Ancak medya yöneticisini arayamam. Neden arayayım? Başkan da olsan arayamazsın! Tam tersi, hiç görüşmemen lazım. MHK üyesi, PFDK üyeleri, temsilciler... Benim konuşmamam lazım onlarla! Ancak konuşan insanlar var."

"Saha sonuçlarını etkileyecek seviyede mi bu konuşmalar?"

"Evet."

"LALE ORTA, ALİ KOÇ'A VAR KAYITLARINI GÖNDERDİ"

"Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi... Bunun kaydı var. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin."