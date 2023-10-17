Tarihin en tuhaf maçlarından olacak! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor

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Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmak için mücadele veren İrlanda Milli Takımı'nın turnuvaya katılabilmesi için tuhaf bir durum ortaya çıktı.

EURO 2024 B Grubu'nda şansı kalmayan İrlanda'nın, Uluslar Ligi kontenjanından play-off oynayabilmesi için Hollanda'nın direkt olarak EURO 2024'e gitmesi gerekiyor.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Hollanda ile İrlanda arasında oynanacak ilginç bir maça sahne olacak.

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada yer alan İrlanda'nın son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı kalmazken bir şansı daha var.

KAYBEDERSE UMUTLARI ARTACAK

İrlanda Milli Takımı, kasım ayında oynanacak maçta Hollanda'ya yenilmesi halinde EURO 2024 umutlarının daha da artacağı tuhaf bir senaryoyla karşı karşıya kaldı.

GRUPTA DÖRDÜNCÜ SIRADA

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Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada yer alan İrlanda; 18 puanlı Fransa ve 12'şer puanı bulunan Hollanda ve Yunanistan'ın gerisinde bulunuyor.

PORTAKALLARIN KATILIMI İRLANDA'YA YARAYACAK

Fransa'nın ardından Hollanda ve Yunanistan, EURO 2024'e gitmek için mücadele verirken Portakalların direkt katılım sağlaması, İrlanda Milli Takımı'na yarayacak.

Talksport'ta yer alan habere göre; bu tuhaf duruma UEFA kurallarındaki değişiklik neden oldu.

MART'TA 12 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK

EURO 2024'e gitmek için iki şans var. Birincisi grup elemeleri diğeri de Uluslar Ligi. 12 takım gelecek yılın Mart ayındaki üç play-off maçı oynamak için mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nin A, B ve C kategorisinden dört takım play-off oynama hakkı elde edecek.

Ancak bir ligden dörtten daha az takım play-off'lara katılırsa eksik D Ligi'nden tamamlanıyor. Şu anda bu şansa Estonya sahip. Fakat kuralda kalan kontenjanların "halen kalifiye olmamış en iyi sıralamaya sahip takımlara" verilmesi de öngörülüyor.

YUNANİSTAN, HOLLANDA'YI GEÇMEMELİ

İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor.

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Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri.

Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.

İRLANDA, ULUSLAR LİGİ'NDE AVANTAJLI

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak.

İrlanda'nın, 18 Kasım'daki elemelerde Hollanda'ya karşı alacağı yenilgi, İrlanda için ek bir play-off yaratacak.