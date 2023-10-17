Toni Kroos'tan yeni Arda Güler sözleri: "Bu adam tam bir çatlak!"

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ABD kampında dizinden yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olduktan hemen sonra sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 hafta takımdan uzak kalan Arda Güler, İspanyol basının performansını en çok merak ettiği isim konumunda.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, sakatlığını tamamen atlattı. Bu hafta oynanacak olan Sevilla maçında ilk kez Real Madrid forması giyebilir. Real Madrid, Sevilla ile 21 Ekim'de kozlarını paylaşacak. Arda bu maçta forma giyerse Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkmış olacak.

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Arda Güler'in antrenmanlarda sergilediği yetenekleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD kampında, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda “Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?” diyorsunuz... Öğrenmeye de açık. Bazı 18 yaşındakiler gibi değil. İstekli. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Kroos, Arda Güler'e bir kez daha övgüler yağdırdı.

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KROOS'TAN ARDA GÜLER SÖZLER: BU ADAM BİR ÇATLAK



İspanyol basınında Kross'un, sakatlığını tam olarak atlatan ilk maçına çıkmaya hazırlanan Arda Güler'le ilgili sözleri yer aldı. Haberde Kross'un Arda için "Bu adam bir çatlak, 18 yaşında bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor." dediği iddia edildi.

Yinehaberin detayında, "Arda Güler henüz 18 yaşında ve muazzam bir potansiyele sahip. Geleceğin Real Madrid'ine liderlik edecek oyunculardan biri olarak görülüyor. Toni Kroos onun en büyük destekçisi." ifadeleri yer aldı.

ABD DÖNÜŞÜ TALİHSİZ SAKATLIK YAŞAMIŞTI

ABD kampında yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat olan ve iyileştikten sonra takımla birlikte çalıştığı ilk antrenmanda yeniden sakatlanan Arda Güler, Las Palmas maçının kadrosuna alınmamış ve sol arka adalesindeki sakatlığın tedavisine başlamıştı.

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KROSS İNANAMADI

Toni Kroos, Arda Güler'in Real Madrid'e imzası sonrası ilk idmanlarda milli oyuncumuzu yakın almıştı. Öyle ki sosyal medyaya düşen bir videoda Arda Güler'in rakibine attığı ters çalım sonrası Alman futbolcu, iki elini başına götürerek reaksiyon vermişti.