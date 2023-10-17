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Nicolo Fagioli yasa dışı bahisten 7 ay ceza aldı, sezonu kapattı!

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#Nicolo Fagioli#Juventus#Ceza
Nicolo Fagioli yasa dışı bahisten 7 ay ceza aldı, sezonu kapattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 17:08

Bahis soruşturmasında adı geçen isimlerden Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.

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İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen isimlerden Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fagioli'nin futboldan 7 ay men cezası aldı. Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.

22 yaşındaki futbolcunun 7 aylık men cezası kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacak.

Böylece Nicolo Fagioli, 7 aylık cezanın resmi olarak açıklanmasıyla birlikte bu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

Genç oyuncu, soruşturma öncesinde Juventus'ta 6 maçta forma giymişti.

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#Nicolo Fagioli#Juventus#Ceza

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