Arda Turan'dan Tuncay Şanlı sözleri: Bize ders verdi | Diego Simeone ile yaptığı merak edilen görüşmeyi anlattı

Haberin Devamı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbol gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Trendyol 1. Lig'de 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 21 puan toplayarak lider durumda bulunan Eyüpspor'da Arda Turan, Süper Lig'e çıkmak için çok çalıştıklarını kaydetti.

Oyuncularına inandığını ve oluşan takım havası nedeniyle başarıya ulaşacaklarına inandığını söyleyen Arda Turan, TRT Spor'a şu açıklamaları yaptı.

"Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eyüpspor'u şampiyonluktan önce sevilen, sempatik bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Geçmiş senelerdeki imajımızdan rahatsızdım. Sadece büyük oyuncuları transfer edip bu şaşaa ile devam eden bir takım dışında iyi oynayan, futbolun gerçeklerini iyi yapan, insanları tribüne çeken, eşlerle çocuklarla bir aileyi tribüne çekebilen bir Eyüpspor istiyorduk. İlk 8 haftada oyun anlamında bunu gösterdik. Bu çok uzun bir periyot. Biz gün gün bakıyoruz. Bizim için en önemli maç, önümüzdeki maç. Tek tek ilerlemeye çalışıyoruz. Oyuncularımın enerjilerini ve konsantrasyonlarını bu yönde yüksek tutmaya çalışıyorum. İlk 8 haftadan çok memnunum."

Haberin Devamı

"HAYALİMİZ, EYÜPSULTAN'A BİR AVRUPA TAKIMI GETİREBİLMEK"

"Hayalimiz şu, Eyüp Stadyumu yeni haliyle en kısa sürede Avrupa kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Hayalimiz, Eyüpsultan'a bir Avrupa takımı getirebilmek. En önemli şey saha gücü ve oyun gücü. Doğru ve genç oyuncularla, hayalleri olan, enerjik sporcularla oyun kültürü yaratmaya çalışıyoruz. Bir oyun gücü yaratabilirsek hayallerimize en kısa sürede ulaşabiliriz. Açıkçası ülkemizin de böyle bir kulübe ihtiyacı var. Eyüpspor projemiz budur. Futbolcular insandır, hata yapabilirler. Kıyaslama bizi ileri taşımaz. Onların özelliklerini iyi biliyorum. Oyuncularım hata yapmaya müsait. Saha içinde, taktik içinde özgür bırakmaya çalışıyorum. Benim futbolculuğum geçmişte kaldı. Arada şakalar yapıyoruz ama benim için önemli olan oyuncularımın özellikleri. Asla kendimle kıyaslamıyorum, zihnimde bile bunu yapmıyorum. Oyuncuların hata yapabilme özgürlüklerinin olması, onları ileri taşıyacaktır."

Haberin Devamı

"ÇOK İYİ BİR DERSTİ"

"Tuncay Şanlı ağabey, Sakarya'da bize bir futbol dersi verdi. Oyunu yavaş, enerjisiz oynadığımızda başımıza neler geldiğini gördük. Çok iyi bir dersti. Sakarya'da kötü oynamadık, yavaş ve temposuz oynadık. Bir önceki play-off maçı ise taktik maçıydı, onu iyi başardık. Son maçta kötü bir skor aldık. Bu uzun bir yol. Hatalar, düşmeler, sakatlıklar, cezalar, Allah korusun mağlubiyetler olacaktır. Nerede kaybettiğiniz değil, nerede ayağa kalktığınız önemli. Bodrum maçı reaksiyon maçıydı. Sakarya bizim için önemli bir maç. Ben Sakarya maçından sonra hem hakemleri hem Tuncay Ağabey'i tebrik ettim. Futbolda kazanmak, kaybetmek var. Kaybedince üzüleceğiz. Profesyonellik üzülmeyi, hatta acı çekmeyi gerektirir. Ancak önemli olan ayağa kalkmaktır."

Haberin Devamı

"BAZI ŞARTLAR, SÜPER LİG'DEN BİLE ZOR"

"Caner Erkin, Türk futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri. Çok kıymetli. Arkasında onun kadar kıymetli olan ve Türk futbol tarihine adını yazdırmış bir Ömer Bayram var. Oyuncularım artık bireysel düşünmüyor. Çok geniş değil, 18-19 oyunculuk bir kadrom var. Hepimize büyük iş düşecek. 19 kişilik kadronun devamını altyapıdan tamamlayacağız. Takım olduğumuzu düşünüyorum ama henüz çok erken. Bu lig çok zor bir lig. Bazı şartlar, Süper Lig'den bile zor. Maç maç gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Nasıl kazandığımızı unutmayacağız. Önce iyi mücadele edip iyi savunma yapacağız."

ŞAMPİYONLUK HEDEFLERİ HAKKINDA

Haberin Devamı

"Şampiyonluk hep aklımızda, hep düşünüyoruz. Ben gün gün gitmekten, mücadele vermekten yanayım. Ne kadar uzak hedefe odaklanırsanız, yakın hedeflere konsantre olamazsınız. Tek düşüncemiz Çorum'u yenmek. Çorum kıymetli stadyumu olan, çok güzel organizasyonu olan, sevimli bir kulüp. Hikayelerine çok büyük saygı duyuyoruz. Çorum çok önemli bir rakip. Gün gün gidiyoruz. Neler olacağını göreceğiz."

"TAKIMLAR ARASINDA FARK ARTTI"

"Oyuncular ve takımlar arasında, Süper Lig'de çok fazla arttı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve diğer kulüpler arasındaki fark uçurum oldu. Bunda bir sürü faktör var. Biz nasıl yaklaşabiliriz? Oyun gücünü en iyi şekilde kullanarak. Ana faktör, her zaman oyuncudur. Oyuncu ile oyun gücü birleşirse önemli rakiplerle başabaş oynanır. Bunun için uğraşıyoruz. Oyun gücünü sürdürebilirsek, skorlarda zaman zaman sıkıntılar olsa da hedefe ulaşırız. Biz Eyüpspor'da şöyle bir şey yaptık. Oyuncularımın transferlerinde çok büyük maliyetlerin altına girmedik. Önceki senelerde olduğu gibi değil. Bütçemiz, rakiplerimizle eşdeğerde. Oyuncuların önemli paralar kazanmasını isterim ama oyun gücü, parayla eşdeğer değil. İyi oyuncular tercih etmeye çalışıyoruz. Çok bakıyoruz, iyi araştırıyoruz. İnsana yatırım yapıyoruz, mutlaka hata yapacağız ama bu hatayı minimuma indirmeye çalışıyoruz. 1. Lig'de bu sezon kopma olmayacaktır, hiç düşünmüyorum. Uzun zamandır görülmemiş bir rekabet olacağını düşünüyorum, ligin her pozisyonu için..."

Haberin Devamı

"SIMEONE'NİN GELMESİ BİZİ ONURLANDIRDI"

"Eyüpspor ile ilgili fikirlerimi daha önce Simeone ve Atletico Madrid ile paylaşmıştım. Sağ olsun bir dostluğumuz var. Hoca öğrenci ilişkisinden öte başka bir ilişkimiz var. Buraya gelmesi bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Sohbetlerimiz hep futbol üzerine. Eyüpspor'da gördüğü ortamdan çok mutlu oldu. Futbolun özünden, Arjantin'den geldi ve futbolun özüne çok saygı duyar. Soyunma odasına, bu stadyumlara alışık birisi. Bu hal, bu ortam, oyuncularla ilişki... Oyuncularıma çok yakın davrandı."

"AHMED KUTUCU'YU EURO 2024'E GÖNDERMEK İSTİYORUM"

"Ahmed Kutucu, çok büyük bir potansiyel. Hedeflerimden, hayallerimden biri Ahmed Kutucu'yu EURO 2024'e göndermek. Her antrenmanda daha çok çalışıp inşallah ülkesini, 1. Lig'den oraya giderek temsil eden nadir örneklerden biri olacak. Ahmed'in çok enteresan bir potansiyeli var. Ahmed'in Avrupa'nın önemli takımlarında oynayacak özellikleri var. İnşallah bunu başaracak. Çok ilgileniyoruz. Çok sempatik, çok karakterli biri. Her gün tepesindeyim."