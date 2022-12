En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

Dün akşam Saat 22.00’de Al Bayt Stadı stadyumunda Dünya Kupaları tarihinde bir ilk gerçekleşti. Futbolcuların önünde kendinden emin adımlarıyla yürüyen Stéphanie Frappart (Fransa), Neuza Back (Brezilya) ve Karen Diaz’den (Meksika) oluşan kadın hakem üçlüsü, Almanya’nın Kosta Rika'yı 4-2 mağlup ettiği E Grubu üçüncü ve son maçını yönetti.

Kişisel tarihinde birçok ilke imza atmış Fransız hakem Stephanie Frappart (38) 1930'dan bugüne düzenlenen 92 yıllık Dünya Kupası tarihinde düdük çalan ilk kadın hakem unvanını aldı.

Kosta Rika ile Almanya arasında oynanan karşılaşmayı Stéphanie Frappart (Fransa), Neuza Back (Brezilya) ve Karen Diaz’den (Meksika) oluşan kadın hakem üçlüsü yönetti. Fotoğraflar: AP

Almanya'nın elenmesiyle sonuçlanan zorluk derecesi oldukça yüksek maçı yöneten tecrübeli hakem, soğukkanlılığı ve özgüveni ile dikkat çekti.

Peki ama turnuva tarihine geçen karşılaşmada kararlarıyla başarılı bir yönetim sergileyen Frappart’ın ilham dolu yaşam öyküsü kadın hakemler için nasıl bir anlam taşıyor? İşte tarihe geçen hakem…

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.



Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.



History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9