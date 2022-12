Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

Haberin Devamı

Dünya Kupası'nın ev sahibi takımı Katar'ın Al Thumama Stadyumu'nda Senegal'le karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında, ilginç bir olay yaşandı.

Katar tribünleri coşku içinde tezahürat ederken, şapkalı ve güneş gözlüklü bir tribün lideri, ayağa kalkıp bir taraftar grubuna "Sessiz olun" işareti yaptı.

Göğsünde Arapça ve İngilizce "Katar" yazan bordo renkli bir örnek tişörtleriyle taraflarını net bir şekilde belli eden binden fazla erkek, bir anda sessizliğe gömüldü. Tribünlerin geri kalanında hareketlilik devam ederken dikkat çekici bir durumdu bu...

Ardından tribün liderinden bir işaret daha geldi ve bordo tişörtlüler, tüm güçleriyle hep bir ağızdan yeni bir tezahürata başladı. Kol kola girmiş taraftarlar bir yandan Katarlı futbolculara Arapça destek verirken bir yandan da ayaklarının altındaki zemini titreterek zıplıyordu.

Yaşanan sahneler, Katar'dan ziyade Güney Amerika'daki ve Avrupa'daki futbol stadyumlarını hatırlatıyordu; bordo tişörtlü taraftarlar ise başta İtalya olmak üzere Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde karşımıza çıkabilen ultraları...

Zaten amaç da buydu... Taraftarlar sesleriyle stadyumu dolduruyordu. Aynı şeyi beş gün önce Katar'ın Ekvador'la karşılaştığı maçta da yapmışlardı. Kalabalık olmaları güçlerine güç katıyor, enerjileri diğer tribünlerdeki seyircileri de ateşliyordu.

Bu taraftarların dikkat çekici bir yanı daha vardı: Dövmeleri...

Körfez kültüründe dövmenin hoş karşılanmadığını ve dövmeli insan sayısının çok az olduğunu bilenler, bu taraftarların kol ve bacaklarındaki motiflerden Katarlı olmadıklarını anlıyordu. Peki kimdi bu adamlar? Nereden gelmişlerdi?

YOKSA TRİBÜNLER BOŞ MU KALACAKTI?

Bu soruya yanıt verebilmek için 2022 yılının başına gitmemiz gerekiyor.

O günlerde Dünya Kupası için hazırlıklar son hızla sürerken, uluslararası kamuoyunda da organizasyonla ilgili ateşli tartışmalar yaşanıyordu. Bu tartışmaların arka planında sık sık şu nokta dile getiriliyordu: Katar futbol kültürü olan bir ülke değildi.

Katar Milli Takımı, daha önce hiç Dünya Kupası'na katılmamıştı. Dünyanın en zengin liglerinden ve en modern stadyumlarına sahip olan ülkede Al Sadd ve Al Rayyan gibi önde gelen takımların maçlarına giden taraftar sayısı binleri bile bulmuyordu.

Hal böyle olunca "Dünya Kupası'nda stadyumları kim dolduracak sorusu?" akıllardan çıkmıyordu. Maç keyfinin vazgeçilmez bir unsuru olan o tezahürat sesleri olmadan kupa nasıl olacaktı?

Organizatörler bu sorunun çözümünü, diğer bölge ülkelerindeki aktif ultra kültürünü Katar'a ithal etmekte buldu.

Deneme yapmak amacıyla Nisan ayında Lübnan'ın başkent Beyrut'ta bir etkinlik düzenlendi. Yüzlerce üniversite öğrencisi ve Nejmeh taraftarı, Camille Chamoun Spor Şehri Stadyumu'nda bir araya toplandı. Amaç yapay bir ultra grubu oluşturmanın mümkün olduğunu kanıtlayacak bir video çekmekti.

Nitekim görüntülerde tezahürat eden, pankart sallayan ve havai fişek patlatan yüzlerce kişi, gerçek bir ultra grubunu aratmıyordu.





TRİBÜN LİDERİ GALATASARAY'DAN

Bu etkileyici koronun şefi ise Türkiye'den davet edilmişti. Galatasaray'ın tribün liderlerinden biri bu iş için Beyrut'a kadar gidip, Lübnanlı taraftarları yönetmişti. Hatta Galatasaray taraftarının da onlara katılması söz konusuydu ancak Lübnanlılar desteğe ihtiyaçları olmadığı konusunda netti.

New York Times'a konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir Lübnanlı ultra, "Onlara kendimizi kanıtladık" derken taraftar olarak güçlerini göstermek için eğitime ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Lübnanlı ultra, "Türk ultralar Katar'a da geleceklerdi ama bizi görünce şaşırdılar; biz bu işi uzun zamandır yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, bu süreçte, Katar Futbol Federasyonu'ndan yetkililer öncelikle Lübnan'da bulunan UltrAslan üyeleriyle iletişime geçti. Lübnan'dan iki temsilci görüşmeler için Katar'a gitti. İstanbul'dan da üç kişilik bir ekip Katar'daki toplantıya dahil oldu. Görüşmelerin ardından UltrAslan'ın tribün liderleri tezahüratları Katar'a uyarlayıp taraftarlara eğitim verdi.

Lübnan'da çekilen video Doha'daki yetkilileri de etkiledi. Turnuva sırasında Katar'da bulunacak Lübnanlı genç taraftarlara çok kapsamlı bir paket teklif edildi: Uçak biletleri, otel, yeme içme ve maç biletlerinin bedelleri karşılanacak üstelik hepsine ufak da olsa bir ödeme yapılacaktı. Karşılığında tek beklenen Katar'ı desteklemeleriydi. Lübnanlı gençler Ekim ortasında Katar'a gitti. Amaç tribün şovlarını ve tezahüratlarını prova etmek ve Katar milli marşını öğrenmekti.

Diğer yandan bu durum, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın gençleri için de bulunmaz bir fırsattı. Bu gençler için Dünya Kupası'nı yerinde izlemek Katar'ın yardımı olmasa neredeyse imkânsızdı.

New York Times'a konuşan Lübnanlı ultra, "Dünya Kupası'na gitmek bir hayaldi" derken 1500 kişilik grubun içinde Lübnanlıların yanı sıra Mısır, Cezayir ve Suriye'den de katılımcılar olduğunu belirtti.

Bununla birlikte paranın tek motivasyon kaynağı olmadığını da belirten ultra, "Bir Arap ülkesini desteklemek bizim vazifemiz. Dilimiz ortak, kültürümüz ortak. Bir elin parmakları gibiyiz. Dünyaya özel bir şey göstermek istiyoruz. Özel bir şey göreceksiniz" diye konuştu.

GERÇEK BİRER KATARLI GİBİ DAVRANDILAR

Bordo tişörtlü 1500 genç, geçtiğimiz cuma günü yapılan maçın başlama vuruşu öncesi Al Thumama Stadyumu'nda hazırdı. Katar milli marşını kendi ülkelerinin marşıymışçasına coşkuyla söylediler. Marşın bitişinin ardından Lübnanlı tribün liderleri davullarına vurarak ultraların bir "Viking alkışı" başlatmasını sağladı.

27 yaşındaki Katarlı insan kaynakları yöneticisi Abdullah Aziz al Khalaf, yüzünde gurur ve eğlenme karışımı bir ifadeyle izlemekte olduğu ultralar için, "Katar halkı takımını böyle desteklemez pek. Çünkü Katar'da biz çok fazla maça gitmeyiz" diye konuştu.

Bir başka Katarlı, 16 yaşındaki Al Rayyan taraftarı Ali al Samikh ise ortamın hoşuna gittiğini ve heyecan verici olduğunu belirtti ancak grubun bir parçası olmak istemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Dünya Kupası'nın organizatörleri ise taraftar grubunun nasıl oluşturulduğuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

"12'NCİ ADAM"IN GÜCÜ GALİBİYETE YETMEDİ

ultra grubu yapaydı belki ama Katar takımına verdikleri destek çok gerçekti. Senegal'in attığı iki golün ardından tribün liderlerinin de teşvikiyle sesler daha da yükseldi, davullara daha bir sert vurulur oldu. Tıpkı İtalya, Almanya ve Fas'taki ultra gruplarında gördüğümüz üzere, takım gerideyken desteği artırmak esastı.

Nihayet Mohammed Muntari'nin Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmesiyle, sadece ultralar değil tüm taraftarlar coştu. Ancak neşe kısa sürdü; Senegal birkaç dakika sonra üçüncü golünü attı ve maç 3-1 sonuçlandı. Katar 2022 Dünya Kupası'ndan elenmeyi garantileyen ilk ekip oldu.

Mısırlı Ahmed'in maç sonrası ilk yorumu, "Tabii ki çok üzgünüm" oldu. Maç sırasında ultralara katılan ve aynı bordo tişörtü diyen ancak normalde de Katar'da yaşadığını söyleyen Ahmed, "Biz burada çalışan bir grup Arap olarak Katar'ı destekliyoruz. Eğer İngiltere'de çalışsaydık, İngiltere'yi de desteklerdik" diye konuştu.

Katarlı ultralar ise sadece grup maçları için görevlendirildikleri için Katar'ın Hollanda'yla oynadığı son maçın ardından memleketlerine döndü.





