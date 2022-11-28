‘Gurbetçiler’in Dünya Kupası: 136 futbolcu doğdukları ülke dışında bir ülkenin formasını giyiyor | Amatör kümeden Katar'a...

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Dünya Kupası’nın en çarpıcı anlarından biri, Kamerun doğumlu Breel Embolo’nun İsviçre formasıyla, doğduğu ülkeye gol atmasıydı. Üstelik Embolo yalnız değil, Katar’daki organizasyonda tam 136 futbolcu (toplam oyuncu sayısının yüzde 16’sı) doğdukları ülke dışında bir ülkenin formasını giyiyor. Bu alanda zirve Fransa’nın... Fransa’da doğan tam 37 futbolcu başka ülkeler adına oynamakta. Bunlardan 10’u Tunus, 9’u Senegal, 8’i Kamerun için mücadele ediyor. En fazla ‘gurbetçi’ kullanan takım ise 13’le Fas... Mağriplileri Tunus (12), Senegal (12), Galler (10), Katar (10), Avustralya (9) ve Kamerun (9) izliyor.

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iNGiLTERE’DE DOĞDU POLONYALI OLDU

Polonya Milli Takımı’nda Szczesny, Beresznyski, Krychowiak, Lewandowski gibi buram buram ‘Polonya kokan’ isimlerin arasında sağ bek Matty Cash’in ismi hemen dikkat çekiyor. Kariyerine Aston Villa’da devam eden Matty Cash doğma büyüme İngiltereli, milli takıma seçilene kadar hayatında Polonya’ya gitmemiş... Peki 1997 doğumlu sağ bek nasıl Polonya Milli Takımı’na seçildi? Tabii ki annesi Barbara’nın Polonyalı olmasıyla... Annesi de İngiltere doğumlu olan Matty’nin dedesi Ryszard, babası 2. Dünya Savaşı’nda öldürüldükten sonra annesi ve kardeşleriyle Sibirya’da çalışma kamplarına götürülmüş, çocukluk hayatına İran, Hindistan ve Tanzanya’yı ekledikten sonra 12 yaşında Liverpool’a yerleşmiş. İşte Ryszard’ın torunu, tek tük Lehçe kelimeler bilen Matty 2021’de Polonya pasaportu alıp kırmızı beyazlı formayı giyerken önceki gün Suudi Arabistan karşısında takımının 2-0 galip gelmesinde önemli pay sahibi oldu.

AiLE BOYU KIRMIZI

Japonya’nın Almanya’yı 2-1 yendiği maç sonrası röportajda “Bravo” diye bağırarak dikkatleri üzerine çeken eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo kırmızıya boyattığı saçlarıyla da ilgi topladı. Birçoğu kariyerinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan arkadaşlarını ateşlemek için saçlarını kırmızıya boyattığını belirten deneyimli sol bek, “Kırmızı renk fikri Japon bayrağından geliyor. Kupa öncesi kime sorduysam ‘Saçını kırmızıya boyat’ dedi” ifadelerini kullandı. Nagatomo Japonya’da ünlü bir sunucu olan eşi Harikiri Tairi ile oğullarının birlik beraberlik duygusun yansıtmak için saçlarını kırmızıya boyattığını belirtti. Harikiri, kırmızı saçlı fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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AMATÖR KÜMEDEN DÜNYA KUPASI’NA

Senegal’in Katar’ı 3-1 yendiği maçta Batı Afrika ekibinin ilk golünü atan Boulaye Dia, ülkesinin bir önceki kupa deneyimi sırasında, 2018’de amatör kümede oynuyordu. O yaz Fransa Bölgesel Amatör Ligi’nde Jura Sud forması giyerken aynı yıl içinde Reims’e transfer oldu, sonrasında Villarreal ve Salernitana serüvenleri geldi...

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI YAYINLADILAR

Dün oynanan Kanada-Hırvatistan maçı öncesi Hırvatistan’da hava oldukça gergindi... Nedeni ise Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman’ın 1-0 kaybettikleri Belçika maçı sonrası saha içinde futbolcularıyla yaptığı konuşmada, “Siz buraya aitsiniz. Çıkıp ikinci maçta Hırvatistan’ı s.....” demesi... Bu sözler Hırvatistan’da adeta infial yaratırken ünlü tabloid gazetesi 24 Sata ana sayfasında Herdman’ın çıplak bir fotoğrafıyla “Ağzın var ama bakalım t.... var mı?” başlığına yer verdi.

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SUUDiLER BiR TEK KENDi MAÇLARINI iZLEYEBiLiYOR

Suudi Arabistan oynadığı futbolla kupada ses getiredursun ülkedeki futbolseverler, diğer karşılaşmaların tamamını izlemekten mahrum. Bunun nedeni ise Suudi Arabistan hükümetinin, 22 karşılaşmanın yayın haklarını elinde bulunduran Katar menşeli Tod TV’yi engellemesi. Yetkililer gerekçe olarak Tod TV’nin yönetmeliklere uymamasını gösterirken kanal, “Gelişmeler kontrolümüzün dışında” açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz yıllarda, aralarında Suudi Arabistan’ın da bulunduğu dört ülke Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmiş ancak 2 yıl önce ilişkiler normale dönmüştü. Hatta Katar Emiri ve Suud Prensi kupada iki karşılaşmayı beraber izlemişti.

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