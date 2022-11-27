Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

DÜNYA KUPASI 2022 | Canlı Anlatım: Hırvatistan - Kanada maçı

Güncelleme Tarihi:

#Katar Dünya Kupası#FIFA#Hırvatistan-Kanada
DÜNYA KUPASI 2022 | Canlı Anlatım: Hırvatistan - Kanada maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 11:14

Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Kanada ile mücadele ediyor. Hırvatistan, ilk maçında Fas ile berabere kalmıştı. Kanada ise Belçika karşısında mağlubiyet yaşadı. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Dünya Kupası ilk maçında Fas ile berabere kalan Hırvatistan, F grubunda Kanada ile karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

Hırvatistan 3

Kanada: 1

Goller: 2' Davies, 36' Kramaric, 44' Livaja, 70' Kramaric

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovc, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic.

Kanada: Borjan, Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Buchanan, Atiba, Eustaquio, Larin, David.

HIRVATİSTAN-KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Khalifa Stadyumu'nda oynanan maç saat 19:00'da başladı.

Uruguaylı hakem Andres Matonte'in yönettiği maç TRT1'den canlı olarak yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Katar Dünya Kupası#FIFA#Hırvatistan-Kanada

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası