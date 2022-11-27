DÜNYA KUPASI 2022 | Canlı Anlatım: Hırvatistan - Kanada maçı

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Dünya Kupası ilk maçında Fas ile berabere kalan Hırvatistan, F grubunda Kanada ile karşı karşıya geliyor.
İkinci yarı oynanıyor
Hırvatistan 3
Kanada: 1
Goller: 2' Davies, 36' Kramaric, 44' Livaja, 70' Kramaric
İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Juranovc, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic.
Kanada: Borjan, Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Buchanan, Atiba, Eustaquio, Larin, David.
HIRVATİSTAN-KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Khalifa Stadyumu'nda oynanan maç saat 19:00'da başladı.
Uruguaylı hakem Andres Matonte'in yönettiği maç TRT1'den canlı olarak yayınlanıyor.