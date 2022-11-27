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Atiba Hutchinson, Hırvatistan-Kanada maçında tarihe geçti! En hızlı gol Davies'ten geldi

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#Kanada#Hırvatistan#Beşiktaş
Atiba Hutchinson, Hırvatistan-Kanada maçında tarihe geçti En hızlı gol Daviesten geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 20:35

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'nın tarihine geçti.

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Dünya Kupası'nda F grubunda, Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Hırvatistan 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ta forma giyen Kanada'nın kaptanı Atiba, bu karşılaşmayla birlikte tarihe geçti.

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100. MAÇINA ÇIKTI

39 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan karşısında Kanada Milli takımı formasıyla 100. maçına çıktı ve bunu başaran ilk Kanadalı oldu.

İLK GOL DAVIES'TEN

Maça hızlı başlayan Kanada, Alphonso Davies'in 2. dakikada attığı golle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti.

Alphonso Davies'in attığı bu gol aynı zamanda Kanada Milli Takımı'nın da FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu. Öte yandan, golü atan 22 yaşındaki oyuncu, milli takım ile çıktığı 36 maçta 13 gol ve 17 asist kaydetti.

EN HIZLI GOL

Ayrıca, Alphonso Davies'in 68. saniyede attığı gol, ABD forması giyen Clint Dempsey'in 2014'te Gana'ya karşı 29. saniyede attığı golden bu yana Dünya Kupası grup aşamasındaki en hızlı gol oldu.

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#Kanada#Hırvatistan#Beşiktaş

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