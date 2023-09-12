Emir Ortakaya: Fenerbahçe'ye döndüğümde beklentim ve heyecanım vardı... | Şampiyonluk yaşamak istiyorum

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Gençlerbirliği altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu Emir Ortakaya, 2021 yaz transfer döneminde Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Altyapıda 1 sene forma giydikten sonra geçen sezon Fenerbahçe A takım kadrosuna dahil edilen genç savunma oyuncusu, gelişimi için 2022-2023 sezonunu kiralık olarak TFF 1.Lig ekibi Göztepe’de tamamladı. İzmir ekibinde 33 maça çıkan ve 1 gol kaydeden genç stoper, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sezon sonunda yeniden Fenerbahçe’ye dönüş yapan 19 yaşındaki Ortakaya, kiralık olarak bu kez TFF 1.Lig’in başka bir ekibi Kocaelispor’a transfer oldu. Fenerbahçe’yle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan stoper Emir Ortakaya, Fenerbahçe’deki hedefleri başta olmak üzere performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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19 YAŞINDAKİ SAVUNMA OYUNCUSU Emir Ortakaya’NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“KOCAELİSPOR’DA FORMA ŞANSI BULUP KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM”

Yeni sezonda Kocaelispor’da ilk 11’in önemli isimlerinden olarak, giydiğim formayı en iyi şekilde temsil etmek ve takımıma Süper Lig yolunda katkıda bulunmak istiyorum. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam’ın takıma olan etkisi çok iyi. Hocamızla birebir ilişkilerimiz de çok iyi. Düzenli şekilde forma giymeye başladığım zaman da en iyi performansımı sergileyip elimden geleni yapacağım. Genç olduğum için kariyerim açısından en önemli şey forma şansı bulmak ve kendimi geliştirmeye devam etmek.

“ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, SERGİO RAMOS VE PRESNEL KİMPEMBE’Yİ ÖRNEK ALIYORUM”

En büyük hayallerimden bir tanesi de Avrupa’nın en önemli kulüplerinde forma giymek. Arda Güler’le hepimiz gurur duyuyoruz ve tabii ki hedeflerimden bir tanesi de bu yolda ilerlemek. Yurt dışından takımların benimle ilgilendiğini duymak ve bilmek motivasyonumu artırıyor. Önemli olan daha fazla çalışıp, daha iyi bir mantalite ile oralara gidebilmek. Topa sahip olma ve geriden oyun kurma tarzından dolayı Premier Lig ve La Liga’yı kendime daha yakın olarak görüyorum. Sergio Ramos, Kimpembe ve Milli takımımızın stoperi Çağlar abiyi örnek alıyorum. Çağlar abinin oyun kurma özelliği, Sergio Ramos’un agresifliği, Kimpembe’nin de defansif özellikleri çok ileri seviyede.

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“FENERBAHÇE’DE DOLU DOLU BİR SEZON GEÇİRİP ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM”

Fenerbahçe’ye geri döndüğüm zaman, Göztepe’de düzenli şekilde oynayarak geldiğim için bir beklentim ve heyecanım vardı tabii ki ama hocamız İsmail Kartal daha fazla forma şansı bularak kendimi geliştirmem için böyle değerlendirdi diyebilirim. Şimdi Kocaelispor’da elimden gelen performansı sergileyip gelecek senelere kendimi hazırlayacağım. Bir gün Fenerbahçe’de dolu dolu bir sezon geçirip şampiyonluk yaşamak istiyorum. Babam eski futbolcu olduğu için ailem futbolla yakından ilgileniyor. Babam küçüklüğümden beri futbolla alakalı tavsiyelerde bulunup benimle ilgilendi. Ben de onun tavsiyelerini dinleyip sıkı çalışmaya devam ediyorum. Fenerbahçe’ye ilk gittiğim zamanlar ailem çok mutlu oldu. Onlara gurur yaşattıysam ne mutlu bana. İnşallah onları daha fazla mutlu ederim. A Milli Takım forması giymek, her Türk çocuğunun hayalidir. Benim de en büyük hayallerimden bir tanesi A Milli Takım forması giymektir. Hayallerimi gerçekleştirmek adına sıkı şekilde çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim.

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