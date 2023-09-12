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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Arda Güler...

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Real Madrid
Real Madridin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 20:06

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımların geniş kadroları paylaşılırken Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon turnuvada mücadele eden tüm takımların geniş kadrolarını paylaştı.

LaLiga devi Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Arda Güler, takımının Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

BEKLENENDEN ÖNCE DÖNECEK

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Türk futbolcu beklenenden çok daha önce sahalara geri dönecek.

Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, LaLiga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara döneceği belirtildi.

TEDAVİYE HIZLI YANIT VERDİ

18 yaşındaki genç yıldızın ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde tedaviye reaksiyon verdiği ve sahalara beklenenden çok daha erken döndüğü belirtilirken Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 Süper Lig maçında takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Real Madrid

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