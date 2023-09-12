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Enner Valencia'dan transfer itirafı!

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#Transfer#Fenerbahçe#Enner Valencia
Enner Valenciadan transfer itirafı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 18:43

Fenerbahçe'deki son sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ancak takımda kalmayıp Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia, transferine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe ile son sezonunu 29 golle Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia, sarı lacivertlilerden ayrılma kararı alırken Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer oldu.

Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, özel bir röportaj verdi.

33 yaşındaki golcüye temmuz ayında Internacional'e katılmasından 4 ay önce Brezilya ekibiyle sözleşme imzaladığı ve bu durumu neden sakladığı soruldu.

Fenerbahçe iken Internacional ile uzun süre konuştuklarını kaydeden Valencia, "Internacional ile uzun süre konuştuk ve önceki kulübüme olan saygımızdan dolayı aramızdakiler hakkında konuşmadık. Çok saygılıydılar. Benim açımdan hiçbir şey ortaya çıkmayacaktı. Bu yüzden röportaj vermeyi bıraktım, yoksa bir şeyler ortaya çıkabilirdi. Burada çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe'de 2020-2023 arası forma giyen Enner Valencia, çıktığı 116 maçta 59 gol attı ve 21 asist yaptı.

Valencia, Internacional'de 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Enner Valencia

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