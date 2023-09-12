A Milli Takım'ın yeni golcüsü Bertuğ Yıldırım, Japonya'yı da boş geçmedi! Değerini 30 kat artırdı

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A Milli Takım formasıyla ikinci maçına Belçika'da oynanan Japonya karşılaşmasında çıkan 21 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçta da fileleri sarsarak Milli Takım kariyerine 2'de 2 ile başladı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, BAY geçtiği haftada Asya temsilcisi Japonya ile hazırlık mücadelesinde karşılaştı.

MAÇA 11'DE BAŞLADI

Stefan Kuntz, Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanan karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun, Salih Uçan, İrfan Can, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım 11'yle başladı.

İLK YARI TÜM TAKIM ETKİSİZDİ

Milli Takım formasıyla ikinci maçında ilk kez 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım, mücaledenin ilk yarısında etkisiz gözüktü.

İkinci yarıda daha iyi bir görüntü çizen A Milli Takım'da Bertuğ Yıldırım da performansını artırdı.

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Ceza sahası için sürekli gol arayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu, 71. dakikada ağları sarstı ve Milli Takım'daki ikinci golünü kaydetti.

KUNTZ'UN BEĞENİSİNİ KAZANDI

A Milli Takım kariyerine 2 maçta 2 gol ile başlayan Bertuğ Yıldırım ile ilgili görüşlerini aktaran Kuntz, "Bertuğ Yıldırım beklediğimizden daha fazla süre aldı ve bu kamp sürecinin kazananı olduğunu söyleyebilirim. Eğer hoca ile ilgili insanlar olumlu bir şey söylemek istiyorlarsa insanlar, 'Genç oyuncuları maçlarda ne zaman oynatacağını bildiği' olabilir. Arda Güler'de de benzer şeyi yaşadık. Doğru zamanda oynattık ve karşılığını çok güzel şekilde aldık." sözleriyle oyuncunu övdü.

Geçen sezonki performansıyla Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri de dikkat çekici...

6 ŞUBAT'TA ENKAZDAN ÇIKARILDI, 8 EYLÜL'DE MİLLİ TAKIM'DA GOL ATTI

6 Şubat'ta ülkemizi vuran depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan Bertuğ, Hatayspor'un ligden çekilmesiyle sezonu Antalyaspor'da tamamlamıştı.

DEĞERİNİ 30 KAT ARTIRDI

Hatayspor’a transfer olduğunda 175 bin Euro olan piyasa değerini 30 kat artırıp sezon başında 5.4 milyon Euro bonservisle Rennes’e giden Bertuğ'u, yetiştirici antrenörü Köksal Uzun, Hürriyet'ten Süleyman Arat'a şu sözlerle anlatmıştı.

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"VOLKAN DEMİREL’İN PAYI ÇOK BÜYÜKTÜR"

Bertuğ, Sarıyer Futbol okuluna 10 yaşında geldi. Ben de 13-18 yaş aralığında yetiştirici hocalığını yaptım. Basamakları hızla çıktığı için çok büyük gurur duyuyorum. Sarıyer’de Ahmet Yıldırım gelene kadar Bertuğ’a çok fazla imkan sunan teknik adam olmadı. Oysa Bertuğ oynadığı bütün yaş gruplarında ön plana çıkmış farklı bir oyuncuydu. Ahmet Yıldırım, Bertuğ’u hemen fark etti ve ilgilendi, onu takım içinde onore etti, süre verdi. Daha sonra hemen yuvadan uçtu. Gelişmesinde Ahmet Yıldırım’ın, Ömer Erdoğan’ın ve Volkan Demirel’in de payı çok büyüktür, hepsine teşekkür ederim."

"HIRSINI FUTBOLCU BABASINDAN ALMIŞ"

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"Ben gen faktörünün sporcu üzerindeki etkisine çok inanan bir teknik adamım. Bertuğ’un babası Trabzonlu. Bertuğ hırsını ondan almış. Ayrıca babası Savaş Yıldırım Sarıyer’in U21 takımında başlayıp Caykur Rizespor, Ardeşen Artvin Hopa, Akhisar, Bayburt, Demir Çelik Divriği, Çorumspor, Yozgatspor gibi takımlarda futbol oynamış bir sağ bek. Boyu 1.91 olan Bertuğ’un anne tarafı ise Rumeli Türkü. Bilirsiniz oradan da uzun boylu, güçlü fizikli oyuncular çıkar"

"RENNES’DEN ÇOK DAHA iYi TAKIMLARA GiDECEKTiR"

"Yıllarca kanat oynadı ama şimdi fiziken değişti. Bacak boyu da üst beden gelişince hareketliliği çocukluğundaki gibi değil. Bu yüzden hep kanat oynamış bir çocuk, santrfor oynamayı öğreniyor. Çok hızlı gelişeceğini ve Rennes’den çok daha iyi takımlara gideceğine inancım tam."

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"TRABZONSPOR’A ÖNERDiM AMA iLGiLENMEDiLER"

"Birçok teknik adam günü kurtarma derdiyle gençlere şans tanımıyor. Alt yapıda 10 yıl emek verdiğimiz oyuncuyu 10 dakika seyredip ‘Olmaz’ diyorlar. Türkiye’ye Samet Aybaba, Fatih Terim gibi gençlere güvenen hocalar lazım. Ben Bertuğ’u memleketimin takımı diye 15 yaşında Trabzon’a önerdim ama ilgilenmediler. Şimdi o zirveye tırmanırken arkasından bakıp seyretsinler."