Edin Dzeko'dan transfer sözleri: Kulüp kaliteli oyuncularla görüşüyor

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Fenerbahçeli futbolcular Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski, Konyaspor'u 7-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

7-1'lik skora rağmen yedikleri gole dikkat çeken Sebastian Szymanski, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok iyi bir 3 puan aldık. Mutlu olabiliriz ama 1 maçı daha gol yiyerek tamamladık. Bunun üzerine düşünmeliyiz ama galibiyet için mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

"EN GÜZEL ŞEY 3 GÜNDE 1 MAÇ OYNAMAKTIR"

3 günde bir maç oynamanın güzel bir şey olduğunu söyleyen Polonyalı yıldız, "Futbolda bir oyuncu için en güzel şey 3 günde 1 maç oynamaktır. Zaman zaman yorgunluk olabilir ama saha içinde bunu hissetmiyorsunuz. Fiziksel olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Hızlı ve güçlü oynadık." şeklinde konuştu.

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EDİN DZEKO: "BU İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERİR"

Güzel bir galibiyet elde ettiklerini kaydeden Edin Dzeko, "Gerçekten kazandığımız için mutluyuz. Bu tip maçlar daima zordur ve bu maçlara iyi ve güçlü şekilde başlamak lazım. Bugün soğuk ve yağmur da vardı. İlk goller daima önemlidir. Bizim hedefimiz de buydu. Hat-trick ilk yarıda yaptım mı hatırlamıyorum ama ikinci yarıda yaptığımı hatırlıyorum. Takımda çok fazla oyuncu gol atabiliyor. Bir oyuncu gününde olmadığında bir başkası sahne alabiliyor. Bu iyi bir takım olduğumuzun göstergesi. Bu durum takıma bağlı. Taraftarların desteğini hissediyoruz. Bizim için çok önemli bir şey. Onlar da fark yaratıyorlar." dedi.

BONUCCİ TRANSFERİ YORUMU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci hakkında konuşan Dzeko, "Takımın defansif olarak da iyi olması gerekiyor. Her oyuncu yardımcı olmak için buraya gelecektir. Kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor ve kaliteli oyuncularla görüşüyor. Daha çok maç var, birlikte hareket etmeliyiz. Önemli olan gelen oyuncuların buraya iyi adapte olması." ifadelerini kullandı.