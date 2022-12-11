Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Hollanda maçı dünyayı 2'ye böldü! Futbolcular birbirlerine girdi, Lionel Messi bile ağzını bozdu

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Dünya Kupası’nın belki de en kaotik anlara sahnelere olan maçlarından biriydi Arjantin-Hollanda çeyrek finali. Tangocuların son 17 dakikaya 2-0 önde girmesi, Beşiktaşlı Wout Weghorst’un 78. dakikada oyuna girdikten sonra 2 gol atarak karşılaşmayı uzatmalara taşıması ve penaltılarla Arjantin’in yarı finale çıkması... Sadece bunlardan ibaret değildi bu karşılaşma. İkisi teknik direktörlere olmak üzere tam 17 sarı kart ve maçın bitiminden sonra 1 kırmızı kart gösterilmiş olması, nasıl gerilim dolu bir maç izlediğimizin belgesiydi aslında. Sahanın içinde başlayıp son düdükle beraber soyunma odası koridorlarına taşan gerginliklerde bakın neler yaşandı neler...

LiONEL MESSi BU POZiSYONDA SARI KART GÖRSEYDi MAÇI TAMAMLAYAMAYACAKTI

Karşılaşmanın 55. dakikası... Lionel Messi kasıtlı bir şekilde topa elle müdahale etmesine rağmen hakem Antonio Mateu Lahoz karta gerek duymadı. Lahoz bunun yerine “Messi’ye niye sarı kart göstermedin” diye itiraz eden Virgil Van Dijk’ı sert şekilde uyarmayı tercih etti. Maçın son dakikalarında itirazdan dolayı sarı kart gören Messi, 55. dakikada elle oynamadan dolayı kart görmüş olsaydı maçı tamamlayamayacaktı.

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KALECi NOPPERT NE YAPTIYSA OLMADI

Hollanda Milli Takımı kalecisi Andries Noppert, Lionel Messi ikinci yarıda penaltı atmaya hazırlanırken yanına giderek onun konsantrasyonunu bozmak istedi. Belki de en büyük hayallerinden biri olan Messi penaltısını kurtarmayı bu yolla başaracağını düşündü ancak bu ilginç konuşmaya rağmen kazanan Arjantinli futbolcu oldu.

PAREDES, AKE’YE KASTi FAUL YAPTI YETMEDi TOPU HOLLANDA’NIN KULÜBESiNE ŞUTLADI

Arjantinli Leandro Paredes, Nathan Ake’ye kayarak yaptığı müdahale sonrası haklı bir şekilde sarı kart gördü. Elbette bununla yetinmedi. Ayağa kalkıp topu yakın mesafeden Hollanda yedek kulübesine vurdu. Bu vuruş sonrası Hollanda teknik ekibi ve yedek oyuncular bir anda sahaya girdi ve iki takım arasındaki gerilimin dozu arttı. Bu pozisyon sonrası Paredes tıpkı Messi gibi ikinci sarıyı almadığı için şanslıydı.

WOUT WEGHORST’UN SON SANiYEDEKi GOLÜ ARJANTiNLiLERi ÇILDIRTTTI

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Fauller gelmeye devam etti. 90+11. dakikada Teun Koopmeiners’ın akıl dolu serbest vuruşunda topu ağlara gönderen Weghorst skoru 2-2’ye getirip maçı uzatmaya götüren golü attı. Maç 10 dakika uzatılmış olmasına rağmen 11. dakikada beraberlik golü yemeleri Arjantinlileri adeta çıldırttı. Teknik direktör Lionel Scaloni ile Lionel Messi ve Angel Di Maria, hakem Lahoz’un üstüne yürüyerek itirazlarda bulundular.

ATIŞ YAPANLARI OYALAYIP KAFA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

1- Penaltı atışlarında Arjantin Milli Takımı’nın kalecisi Emiliano Martinez çeşitli akıl oyunlarıyla ön plana çıktı. Virgil Van Dijk’ın ilk penaltısını kurtaran Martinez, Hollanda’nın ikinci atışını yapan Steven Berghuis’in vuruşunu geciktirmek ve kafasını karıştırmak için ona doğru yürüdü. Hakem Antonio Mateu Lahoz, sarı kartına başvurmayı gerek görmeyip kaleci Martinez’i uyarmakla yetindi. Sonrasında Martinez, Berguis’in penaltısını kurtararak amacına ulaştı.

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KOOPMEiNERS KALECiNiN TUZAĞA DÜŞMEDi

2- Hollanda’nın ilk 2 penaltısını kurtardıktan sonra iyice cesaretlenen Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, üçüncü penaltıyı kullanacak olan Teun Koopmeiners’ın yanına giderek elini uzattı ve motivasyonunu bozmaya çalıştı (sağda üstte). Fakat oyuna son derece konsantre olduğu görülen Hollandalı futbolcu bu tuzağa düşmedi ve güzel bir vuruşla kaleci Martinez’i avlayıp gol atmayı başardı.

ŞANSINI HEP ZORLADI AMA HAKEM ES GEÇTi

3- Dördüncü penaltılar öncesinde de ağır hareketlerle Wout Weghorst’u oyalamaya çalışan Emiliano Martinez şansını zorlamaya devam etti. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz kendisini tekrar uyardı ama yine sarı kart göstermedi.

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LAHOZ, MARTiNEZ’i ES GEÇTi DUMFRiES’i AFFETMEDi

Kaçan penaltılar sonrası morali bozulan Hollandalı Denzel Dumfries, Arjantinli oyuncuları demoralize etmek için farklı şeyler denemeye çalıştı ancak karşısında Angel Di Maria’yı buldu. Daha önce Emiliano Martinez’in yaptıklarını görmezden gelen hakem Antonio Mateu Lahoz, Dumfries’e ise peş peşe iki sarı kart göstererek oyundan atmakta tereddüt etmedi.

ÇOK KONUŞUYORSUN LOUiS VAN GAAL!

Lionel Messi karşılaşmayı kazanmalarına rağmen sakin bir şekilde Hollanda kulübesine doğru yürüyerek Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal’e eliyle “çok konuşuyorsun” anlamına gelen bir işaret yaptı. Sonrasında Hollanda teknik heyetinde yer alan eski Barcelonalı Edgar Davids elini Messi’nin sırtına koydu ve ardından ikisinin arasında hararetli bir konuşma başladı. İşin daha fazla uzamasını istemeyen Di Maria, Messi’yi oradan uzaklaştırarak soyunma odasına tüneline götürdü.

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SEN RiQUELME’Yi BiTiRDiN BAK BEN DE SENi BiTiRDiM

Maç sonrası Lionel Messi’nin iki elini kulaklarına götürerek verdiği bu poz 2002’de Barcelona forması giyen Arjantinli oyuncu Juan Roman Riquelme’nin klasik gol sevincini akıllara getirdi. İlginç olan, Riquelme’nin kısa ömürlü Barcelona öyküsünü bitiren kişi Louis Van Gaal‘den başkası değildi. Messi’nin bu hareketle Riquelme’yi unutmadığını gösterip Louis Van Gaal’e gönderme yapması olaylı maçın unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

‘EVET, ÇOK KIZDIM ÇÜNKÜ BiZE SAYGISIZLIK YAPTI’

Lionel Messi, Louis Van Gaal’e neden böyle hareketler yaptığını Meksika televizyon kanalı DeporTV’ye anlattı: “Kızgındım çünkü Van Gaal gibi bir teknik direktör, sahip olduğu deneyime rağmen böyle konuşmamalıydı... Böyle olmak zorunda değildi, mantıklı gelmiyordu. Arjantin Milli Takımı’na saygısızlık yaptığını düşünüyorum.”

MESSI: HAKEMiÇiN NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ SÖYLERSEM CEZA ALIRIM

Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal ve yardımcılarından sonra Lionel Messi’nin hedefinde bu kez hakem Antonio Mateu Lahoz vardı. Arjantinli yıldız saha içi röportajında, “Çok sinir bozucu! Maç böyle bitmek zorunda değildi. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Ne düşündüğümü söylersem cezalandırılırım. FiFA’nın bunu düşünmesi gerekiyor. Bu kadar önemli bir maç için göreve hazır olmayan bir hakem atayamazlar” dedi.

‘NEYE BAKIYORSUN ÖNÜNE BAK APTAL!’

Unutulmaz maçta Lionel Messi’nin gerginlik yaşadığı son isim Wout Weghorst oldu. TyC Sports ile röportaja başlayan Messi bir anda soruyu yarıda kestirip kamera arkasındaki bir oyuncuyla tartışmaya girdi. Messi’nin, “Neye bakıyorsun önüne bak aptal!” dediği kişinin Weghorst olduğu ortaya çıktı. Soyunma odasına taşan tartışmada Weghorst, “Messi buraya gelip elimi sıkacak” derken araya giren Lautaro Martinez ve eski futbolcu Sergio Agüero konuyu uzamadan sonlandırdı.

‘WEGHORST MAÇTAN ÖNCE BiZi KIŞKIRTTI’

Messi daha sonra röportaja kaldığı yerden devam ederken neden bu şekilde tepki verdiği sorulunca şunları söyledi: “Maçtan önce konuşan insanları sevmiyorum. 19 numara (Weghorst) geldi, bizi kışkırtmaya, itmeye ve bir şeyler anlatmaya başladı. Teknik direktörleri Louis Van Gaal de bize karşı saygılı değildi.”

‘MESSi’NiN SADECE ELiNi SIKMAK iSTEMiŞTiM’

Wout Weghorst, LiONEL MESSi’nin kendisi için söylediklerine ve hareketlerine şu sözlerle karşılık verdi: “Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi”