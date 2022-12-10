Portekiz'in vedası sonrası duygusal anlar! Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları ve kabus yılı...

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2022 Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas, çeyrek finalde de Portekiz'i eleyerek tarih yazmaya devam etti.

TARİHE GEÇTİLER

En Nesyri'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın ardından ise son büyük turnuvası olması beklenen Cristiano Ronaldo'nun üzerine çevrildi.

İsviçre maçından sonra bir kez daha yedek oturan Ronaldo, 51. dakikada oyuna dahil oldu.

İstekli görüntüsüyle dikkat çeken Portekizli yıldız, istediği pozisyonları bulamadı ve sonucu değiştiremedi.

Son düdüğün çalmasının ardından duygusal anlar yaşayan Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına engel olamadı. Ronaldo'nun üzüntüsü sahadan çıktıktan sonra tünelde de devam etti.

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FASLI OYUNCULAR TESELLİ ETTİ

Faslı futbolcuların, maçın ardından Ronaldo'nun yanına giderek yıldız oyuncuyu teselli etmeye çalışması da ekranlara yansıdı.

İLK MAÇTA DA DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI

Katar'da ilk kez Gana karşısında sahneye çıkan ve zor dönemlerden geçen Cristiano Ronaldo, seremoni sırasında gözlerinin dolduğu anlar dikkat çekmiş ve bu görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

RONALDO İÇİN 2022 YILI ZOR GEÇİYOR

2022 yılında zor anlardan geçen Ronaldo, ilk olarak bebeğinin hayatını kaybetmesiyle sarsılırken sonrasında Manchester United'da kadro dışı kaldı. Turnuva başlarken Premier Lig ekibiyle gözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki yıldız, son olarak da Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.