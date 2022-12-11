Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

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2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi. Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz’i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu. Dünya Kupası’nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;
13 Aralık Salı
22.00 Arjantin - Hırvatistan
14 Aralık Çarşamba
22.00 Fransa - Fas