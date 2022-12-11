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Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

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#2022 Dünya Kupası#İngiltere#Fransa
Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 00:44

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi. Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz’i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu. Dünya Kupası’nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;

13 Aralık Salı

22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık Çarşamba

22.00 Fransa - Fas

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#2022 Dünya Kupası#İngiltere#Fransa

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