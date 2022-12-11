Fas - Portekiz maçında Ronaldo için bir devir gözyaşlarıyla sona erdi! Sevgilisi Georgina ve kız kardeşinden Fernando Santos'a tepki...

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2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Portekiz'i En Nesyri'nin golüyle 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Son çeyrek final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Fransa, Fas'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

FAS TARİHE GEÇTİ

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın olduğu grubu lider tamamlayan Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Dünya Kupası'nda puan alan(1970), Dünya Kupası'nda gruptan çıkan(1986) ilk Afrika ülke olan Fas, Dünya Kupası açısından kıtadaki öncülüğünü sürdürdü.

RONALDO YİNE YEDEK

Son 16 turunda oynanan İsviçre maçına Portekiz'de yedek başlayan Cristiano Ronaldo, Fas mücadelesine de kulübede başladı. İsviçre maçının yıldızı olan Gonçalo Ramos, Fas karşısında etkisiz kaldı. Devre arasına 1-0 geride giren Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, yıldız futbolcusunu 51. dakikada oyuna sürdü.

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MAÇ BİTTİ, GÖZYAŞLARI BAŞLADI! BİR DEVRİN SONU...

İstekli gözükse de istediği topları alamayan, bir gol pozisyonunda da kaleci Bounou'ya takılan Ronaldo, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ve gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo için Fas maçının son düdüğü, bir dönemin de sonu anlamına geliyordu. Maç bittikten sonra Faslı futbolcuların teselli ettiği 37 yaşındaki yıldız, tünele yaklaşırken ağlamaya başladı, reji tüneldeki görüntüye geçtiğinde ise Ronaldo'nun gözyaşları sel olmuştu.

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SEVGİLİSİ VE KIZ KARDEŞİNDEN SANTOS'A TEPKİ

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, tribünden izlediği maçın ardından teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi. 'Dünyanın en iyi futbolcusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin.' diyen Georgina şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin dostun. Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden kişi. Dünyanın en iyi oyuncusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin. Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün biz kaybetmedik, öğrendik. Cristiano, sana hayranız."

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Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro ise 'Bir adamı öldürdünüz' diyerek Fernando Santos'u istifaya davet etti.

Elma Aveiro, Instagram'da Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafa yorum olarak şunları yazdı:

"Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz. Fernando Santos istifa!"

SANTOS İSTİFA EDECEK Mİ?

Fernando Santos, Fas maçının ardından Ronaldo ve takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

"Ronaldo'yu yedek başlatmamın takım üzerinde bir etkisi olmadı. Onlarla her zaman birlik içindeyiz. İnsani terimlerle ifade edersek, şu anda en çok acı çeken kişiler ben ve Cristiano. Şu anda geleceğimle ilgili bir şey söyleyemem. Lizbon'a dönünce federasyon başkanıyla görüşüp karar vereceğiz."

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Portekiz basınından gelen haberlere göre 68 yaşındaki Santos ile yollar ayrılacak.