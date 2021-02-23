Çocukların oynadığı maçta 17 yaşındaki hakeme saldırdı, 73 maç ceza aldı!

Spor Arena Dış Haber | İspanya alt küme liglerinde mücadele eden Juventud Los Carmenes U17 takımının teknik direktörü Gonzalo Martin büyük bir skandala imza attı. Martin, kırmızı kart gördüğü maçın ardından soyunma odasına girip karşılaşmanın 17 yaşındaki hakemine saldırdı.

İspanya basınının haberine göre Gonzalo Martin, maç sonu büyük bir sinirle hakemlerin soyunma odasına girerken kendisine kırmızı kart gören hakeme şiddet uyguladı. Martin, kendisine engel olmayı çalışan yardımcı hakeme de saldırırken bunun cezası ağır oldu...

73 MAÇTAN MEN EDİLDİ

Disiplin Komitesi, Martin'e eşi benzeri olmayan bir ceza verirken İspanyol teknik direktör 73 maçtan men edildi.

Gonzalo Martin'e verilen cezalar ise şöyle açıklandı; Hakeme saldırmaya teşebbüsten 12 maç, tehdit edip şiddet uyguladığı için 20 maç, hakemi hastanelik etmesinden dolayı 40 maç.

HAKEMLER KAMPANYA BAŞLATIYOR

Bu olay İspanya'da büyük yankı uyandırırken ülkede hakemlerin 'şiddet karşıtı' bir kampanya oluşturacakları açıklandı. Saldırıya uğrayan 17 yaşındaki hakemin tedavisi ise hastanede devam ediliyor.

İSPANYA'DA OLAY YARATTI

En büyüğü 16 yaşında olan çocukların karşılaştığı maçta böylesine sert bir şiddet uygulanması İspanya'da oldukça eleştirilirken sosyal medyada da Gonzalo Martin'e karşı paylaşımlar geldi.

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