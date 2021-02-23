Merih Demiral'dan iddialı sözler! Saha içinde 'Turco' diye seslendi...

Spor Arena Dış Haber | Juventus'un Crotone'yi 3-0 yendiği maça ilk 11 başlayan ve 90 dakika sahada kalan Milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmanın ardından rakiplerine gözdağı verdi.

Cristiano Ronaldo'nun 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta savunmada partneri Matthijs de Ligt ile birlikte iyi bir performans sergileyen Merih Demiral, maç sonu İtalyan basınına konuştu.

''BİZ SEZON SONU KONUŞURUZ''

Merih Demiral'a Inter'in Milan'ı yenip 4 puan farkla lider olduğu hatırlatılırken genç futbolcunun cevabı ''Inter şampiyonluğun favorisi mi? Biz Juventus'uz, sadece sezon sonu konuşuruz.'' şeklinde oldu.

''MÜKEMMEL OLMAYI HEDEFLİYORUM''

Sakatlığının tamamen geçtiğini belirten Merih, ''Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Saha içinde özgüvenim çok yüksek. Mükemmel olmayı hedefliyorum. De Ligt ile de çok iyi anlaşıyoruz. Her gün gelişiyoruz ve Juventus için önemli futbolcular olduğumuza inanıyoruz.'' sözlerini kullandı.

BUFFON'DAN MERİH'E: ''TURCO...''

Öte yandan Juventus'un Crotone ile oynadığı maçta siyah beyazlıların tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon ile Merih Demiral arasında geçen diyaloglar dikkat çekti. 43 yaşındaki kalecinin, Merih Demiral'a sürekli 'Turco' diye seslendiği duyuldu.

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