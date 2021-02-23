Fenerbahçe kavgayı bırakırsa şampiyon olabilir

1- G.Saray bu sezon iki kez yenildiği Alanya’yı bu kez yendi, ama ecel terleri döktü. İkinci devrede sadece yüzde 20 topla oynadı. Şutlarda 18-2, kornerlerde 10-0 ile ezildi. Bu sonucu nasıl okumalı?

2- F.Bahçe, yüzde 67 topla oynadığı, 20 şut, 13 kornerle bitirdiği maçta Göztepe’ye yenildi. Sorun sadece golü atamamak mıydı yoksa stratejide de problem var mı?

3- Erol Bulut, “Önümüzde 15 maç ve alınacak 45 puan var, başarabiliriz” dedi. Sizce bu mümkün mü? Fenerbahçe, Bulut’la şampiyonluğa yürüyebilecek mi?

4- Trabzonspor olağanüstü bir seriyle zirveye ortak oldu. İki takımın kadrolarını ve son durumlarını dikkate alırsak TrabzonF.Bahçe maçı için öngörünüz nedir?

5- Fatih Terim Alanya maçı sonrası, “Bu kadar önemli bir maça genç ve deneyimsiz hakemler atanır mı?” diye MHK’yı topa tuttu. Terim, eleştirisinde haklı mı?

6- Bugüne dek gösterdikleri performansla sezon sonu Avrupa’ya gitmesi muhtemel futbolcular kimler olur? (Boupendza, Altay, Uğurcan, Taylan, Salih gibi...)

MEHMET ARSLAN

İYİ FUTBOLDA İLK 5’E BİLE GİREMEZ

1- Ligde en iyi futbolu oynayan takımlar arasında bir sıralama yap deseniz, G.Saray ilk 5’e bile giremez. Ama şampiyonluk ipini göğüsleyecek teknik adamları say deseniz Fatih Terim’i birinci sıraya yazarım. Rakiplerinden daha düşük kaliteli bir kadroyla mücadele ediyor. Bakmayın siz istatistiklere... F.Bahçe-Alanya maçı da futbol olarak benzer özellikler taşıyordu. Alanya’ya karşı kim oynarsa oynasın böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bu da Alanya’nın başarısı. Bana göre büyük çok büyük bir eşik geçti G.Saray.

BU STRATEJiYLE BAŞARI GELMEZ

2- Maç öncesi Erol Bulut’un konuşmasını şaşkınlıkla dinledim. İzledikten sonra “Pes” dedim. F.Bahçe’nin hocası, asli görevini bir yana bırakmış BeIN Sports’a cevap yetiştiriyor. Bu Bulut’un görevi mi? Değil tabii ki. Büyük olasılıkla yönetim istedi, o da kabul etti. Fenerbahçe’nin halini bu görüntü net olarak ortaya koydu. Yok mu cevap verecek bir yönetici Fenerbahçe’de? Yok. Bulut maça değil, yayıncı ile savaşa hazırlanırken, oyuncu oyuna mı konsantre olacaktı? Anladım, Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi herkes ile kavga etmeyi bir marifet gibi taraftarına satmaya devam ediyor. Bu kavga stratejisi F.Bahçe’yi başarısızlığa mahkum ediyor.

BiR TAKIMDA ÜÇ OTORiTE

3- F.Bahçe şampiyon olabilir. Kadro kalitesi ligde her takımdan iyi. F.Bahçe’nin sorunu saha içinde değil, saha dışındaki kavgadan kaynaklanıyor. O kavgayı bitirirse şampiyon olabilir. Ama maçtan önce yönetimin “Böyle konuşmalısın” diyerek yayıncı kuruluşa cevap verdirdiği Erol Bulut’un otoritesine hangi futbolcu inanır? F.Bahçe’de, “Hayır” diyebilecek yöneticiye ve teknik adama ihtiyaç var. Ama kurgu yanlış. Ali Koç baskın bir karakter. Onun otoritesi var 1. Emre Belözoğlu otoritesi var 2. Ve Erol Bulut otoritesi var 3. Bir takımda 3 otorite olmaz. 2 otorite vardır. Formayı veren ve parayı veren. Sakın buradan Emre Belözoğlu işleri karıştırıyor anlamı çıkarmayın. Ama futbolcular bu zincirde en zayıf halkanın Bulut olduğunu görüyor. Davranışları da bunu gösteriyor zaten.

YÜZDE 51 TRABZON

4- Yönetimin işine karışmadığı, karışamadığı 3-4 teknik adam bana göre; Fatih Terim, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı. Avcı ile birlikte Trabzonspor, aynı duyguları paylaşıyor. İki taraf da bir dönem başarılı olmuş ama yeni bir çıkış arıyordu. Şimdi bu ikili buluştu. Ben bu maçta Trabzon’u 1 adım önde görüyorum. Mustafa Denizli’nin deyimiyle yüzde 51’e, 49.

HEP AYNI HiKAYE

5- MHK başarısız mı? Evet. Bu konuda Terim ile hemfikirim. Ama ben şampiyonluğa oynayan takımların hakemle ilgili açıklamalarına inanmıyorum. Hep onlar yakınıyor. Hep onlar şampiyon oluyor. Sadece Galatasaray değil, tüm büyükler, başarısızlığı a-) TFF b-) MHK ve hakemler c-) Medya d-) Düşmanlar üzerinden satıyor taraftarlarına. Bunu da kabullenen camiaları var.

BENiM FAVORiM ALTAY

6- Boupendza çok başarılı ama oyun içinde müthiş bir takım disiplini düşmanı. Benim bu sezon tek favorim var; Altay... Uğurcan için de benzer şeyler söyleyebilirim. Salih bence Burak Yılmaz gibi. Olması gereken geç bir yaşta gelişmeye başladı.

UĞUR MELEKE

ALANYA HERKESİN KALBİNİ KAZAZANDI

1- Galatasaray bir 20-25 dakika kadar iyiydi. Alanya’nın geriden oyun kurma projesine önde baskıyla yanıt vermedi. Stoperlere oynama müsaadesi verdi. İkinci bölgeyi bekledi. Kazandıklarıyla hızlı çıkışlar yaptı. Zaten maçı kazandıran golü de o bölümde buldu. Ancak son 1 saatin tek hakimiydi Alanyaspor. Çağdaş Atan’a olağanüstü saygı duyuyorum. İnandığı doğrular var ve bu doğrulardan hemen hiçbir maçta taviz vermedi. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını tabelada kaybetmiş olabilir ama sporseverlerin kalbinde kazandığı kesin. Tek devrede 18 şut-10 korner atmış bir takımın golü hak etmediğini de söyleyemeyiz. Karşılarında bir efsane, Muslera vardı ve onu geçemediler sadece. Her şey doğruydu bence Alanyaspor için.

ÇALIŞILMIŞ BİR ŞEY GÖREMiYORUM

2- F.Bahçe’nin maçta kullandığı 13 korneri dahi incelediğinizde bir şeylerin doğru olmadığını hissediyorsunuz. İlk devre kornerlere ikili gittiler, Mesut’u taç çizgisi kenarında fonksiyonsuz bir şekilde beklerken gördük birkaç kere. Paslaşarak kullanıp, topu kaptırıp golü de öyle yediler mesela. Ben F.Bahçe’de çalışılmış bir şey göremiyorum. Kurgulanmış bir şey varsa da genelde yanlış sonuç veriyor. Örneğin 55’teki Pelkas/Thiam değişikliği önceden planlanmıştı. Ama sahada dolaşan Sosa, Samuel vardı. Onlar görülemedi.

BELDEKi ZiNCiRLER

3- Ben, Erol Bulut’u ‘çok yönlü takımın tek yönlü hocası’ olarak tanımladığımda G.Saray ve Başakşehir mağlubiyetleri henüz alınmamıştı. F.Bahçe’nin son 9 maçta 1 beraberlik-8 galibiyetlik serisi varken yaptım o tanımlamayı. Çünkü F.Bahçe’nin oyunla değil oyuncuyla aldığı sonuçların sonunun geleceği çok açıktı. Geldi de... Sarı lacivertlilerin çok yönlü bir kadrosundan hâlâ iyi futbol çıkabilir. Ama tabii futbolcuları bellerindeki zincirlerden kurtarmak lazım önce.

BU OYUNLA OLMAZ

4- Başakşehir-Trabzon maçı bu sezonun en sıkıcı karşılaşmalarından biriydi. Başakşehir’in böyle kaliteli bir kadronun başına Aykut Kocaman’ı getirmesi akıl dışı. Bence tarihi bir hata yaptılar. Trabzonspor, Abdullah Avcı’yla pragmatik oyununu sürdürüyor. Yine 1-0 kazandılar. Ancak bu tarz bir futbolla büyük liglerde şampiyon olunduğuna pek şahit olmadım. Yarışta olursunuz. Avrupa’ya gidersiniz. Ama büyük maçları kazanmak için büyük oynamalısınız. Avcı, Başakşehir’deyken de o noktada sıkıntı yaşadı zaten.

MHK BiLiMSEL OLMALI

5- Hayatım boyunca bu tatsız hakem eleştirilerinden kaçmaya çalıştım. Herkes kendine menfaat, başkasına adalet istiyor bu ülkede. Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’si, Galatasaray’ı hiçbir farkı yok. Ancak MHK’nın da atamalarda bilimsel davranması gerek. Haftanın en önemli maçına deneyimsiz hakem atıyorsan, deneyimli VAR atayabilirsin. İkisinin de deneyimsiz olması saçma. Fırat Aydınus nerede mesela? Koysana deneyimli hakemi VAR odasına! Siz bu deneyimli hakemleri nereye gizliyorsunuz, neden gizliyorsunuz sahi?

BOUPENDZA iÇiN ERKEN

6- Uğurcan ve Altay tabii ki olağan şüpheliler. Ancak Boupendza farklı. Gerçekten heyecan verici. Hem kuvvetli hem fuleli. Doğru zamanda doğru yerde olmayı beceriyor. Özgüveni muazzam. Ancak bir sonraki adım için acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu performansını en azından iki sezon istikrarla sürdürüp sonra sıradaki adımını atmalı sanki. Bir yıl daha Süper Lig’de kalır umarım.

GÜNTEKİN ONAY

MUSLERA İLE 7’DE 7 KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİL

1- G.Saray Alanyaspor karşısında sonuç odaklı bir futbola yöneldi ve çok mahkum oynadı. Özellikle ikinci devre işler istediği gibi gitmedi. Ama 3 puanı direnerek hak etti. Galatasaray kabul edelim ki şanslıydı. Muslera ve savunma ile 3 puanı aldı. Son yıllarda bir lig maçında Galatasaray’ı bu kadar mahkum oynarken görmemiştik. Muslera gerçekten de bir kaleciden daha fazlası. Onun dönüşünden sonra 7’de 7 tesadüf değil.

SONUCUN BÖYLE OLACAĞI BELLiYDi

2- Fenerbahçe rakibi Göztepe’nin izin verdiği oranda topa sahip oldu ve hiç net pozisyon üretemeden maçı tamamladı. Göztepe’nin istediği planla devam eden karşılaşmada kenar ortaları bir sonuç getirmedi ve getirmeyeceği açık bir şekilde ortadaydı.

EROL BULUT, TAKIMA HAKiM DEĞiL

3- Erol Bulut ne yazık ki Fenerbahçe’deki oyuncu grubuna ve gündeme hakim değil. Maç öncesi kendisine iletilen bir mesajı yayıncı kuruluşun kameraları önünde paylaşan bir teknik direktör durumunda. Fenerbahçe Teknik Direktörü olan biri bu durumlara düşmemeli. Halbuki oyunu eleştirilse de puan olarak başarısız değil. 15 maç 45 puan hedefi bu ligde hiçbir takım için gerçekçi değil.

TRABZONSPOR BiR ADIM ÖNDE

4- Trabzon-Fenerbahçe maçı net ortada. Üç ihtimalin de geçerli olduğu bir karşılaşma. Ancak disiplinli oynayan bir Trabzonspor istediği sonucu alabilir diye düşünüyorum. Takım savunmasını iyi yapan Trabzonspor’un, her ne kadar 7 maçlık galibiyet serisi yakalamış olsa da hücumda az pozisyon ürettiğinin de altını çizelim İki takımın son haftalardaki performanslarını ve moral düzeylerini dikkate alarak ev sahibi Trabzonspor’u bir adım önde görüyorum.

FATiH TERiM TEPKiDE HAKLI

5- Fatih Terim, sonuç ne olursa olsun haklı. Liderlik koltuğunda oturan bir takımın, lig beşincisi Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Emre Malok gibi genç ve acemi hakemler atanmamalıydı. Ancak maalesef bu sezonun genelinde hakem atamaları ciddi derecede sorunlu. Merkez Hakem Kurulu’nun bundan böyle daha dikkatli olması gerektiği kanaatindeyim.

BOUPENDZA’YI KiMSE TUTAMAZ

6- Hataysporlu Boupendza sıradışı hatta acayip bir sezon geçiriyor. 23 maçta 18 gol attı, üstelik daha önünde oynayabileceği 15 maç var. Genelde kariyeri Fransa ve Portekiz’in alt liglerinde geçen ve hiçbir sezon 13 golün üstüne çıkamayan bir futbolcunun böylesine muazzam çıkış yakalaması futbolda çok az görülür. Bu şekilde devam ederse onu tutmak mümkün değil. Tabii Hatayspor da bu işten çok ciddi para kazanır.

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