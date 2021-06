Christian Eriksen'i hayata döndüren cihaz! Erken müdahale ve ilk yardım

EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı.

Danimarka'nın deneyimli futbolcusu Christian Eriksen, müsabakanın 42. dakikasında taç çizgisi yakınlarında bir anda kendini yere bıraktı.

ERIKSEN'İ HATAYA DÖNDÜREN FAKTÖRLER

Danimarka kaptanı Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi.

Sonrasında sağlık görevlileri sahaya girdi ve Dainmarkalı futbolcuya kalp masajı yapıldığı görüldü. Müdahale esnasında OED cihazının önemi ön plana çıktı.

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor.

Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

Otomatik Eksternal Defibrilatör Nasıl Kullanılır?

OED / AED otomatik defibrilatör cihazı tek kullanımlık pedlerin hastanın çıplak göğüs üzerine yapıştırılır. Ardından cihazın hasta kalp ritmini (EKG) analiz etmesi beklenir ve cihaz defibrilasyon (şok) tavsiye ediyorsa cihaz yarı otomatik ise “defibrilasyon” butonuna basarak; tam otomatik ise cihazın kendi kendine uygulaması ile gerçekleşir.

AED otomatik eksternal defibrilatör cihazı, tıbbi eğitimi olmayan sadece ilk yardım eğitim bilgisine sahip olan herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel dünyada herkes AED kullanımı (otomatik defibrilatör) ve CPR (kardiyopulmoner resüsitasyona) eğitimi almalıdır.

Otomatik defibrilatör kullanıcıyı görsel ve sesli komutlar ile yönlendirir ve yardımcı olur. Dünyada ambulans olay yerine ulaşma süresi ortalama10 – 12 dakikadır ve bu süre zarfında her geçen dakika çok önemlidir. Ani kalp durması geçiren bir kişinin AED ve CPR olmadan 10 dakika sonra hayatta kalma şansı çok düşüktür.

Erken Defibrilasyonun Önemi Nedir?

Defibrilasyon, temel yaşam desteğinin bir parçasıdır; defibrilatör ile kalbe elektrik akımı vererek myokarddaki düzensiz titreşimleri sonlandırıp kalbin normal bir Şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik hayat kurtaran bir işlemdir. VF veya nabızsız VT’de 20-30 sn içinde uygulanan defibrilasyon % 100’e yakınını sinüs ritmine çevirir. Her bir dakikalık gecikme, başarı Şansını % 10 kadar azaltır. 10 dakikalık gecikmede yaşam şansı % 0’a yakındır. VF ya da nabızsız VT’li kardiyak arrestin gelişmesinden sonra defibrilasyona kadar geçen her bir dakikada ölüm oranı % 7-10 artmaktadır. Defibrilasyona daha geç başlanması durumunda hastanın kurtulma şansı da azalmakta; kardiyopülmoner resüsitasyon ve defibrilasyona ilk 10 dakikadan sonra başlanması durumunda ortalama her 250 hastadan sadece biri kurtarılabilmektedir.

HER YERDE OLMALI

Doçent Doktor Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından Christian Eriksen'i hayata döndüren tıbbi cihazı paylaşarak: "Eriksen'i hayata döndüren cihaz: Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürür. Stadlar ve havalimanlarında var ama insanların toplu olarak bulunduğu her yerde olmalı." ifadelerini kullandı.