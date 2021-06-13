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EURO2020
Haber Giriş: 13.06.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Danimarka Milli Takım Doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in yaşam savaşını anlattı

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Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz anları anlattı.

Doktor Boesen, Christian Eriksen'in yere yığılmasının ardından yaşananları ve verdiği yaşam mücadelesini yakın şahit olarak anlattı.

Eriksen'in sağlık durumunun bir anda değiştiğini belirten Danimarka Milli Takım Doktoru Morten Boesen, "Eriksen yere düştüğünde sahaya çağrıldık, yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti. Hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu." dedi.

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