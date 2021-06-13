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EURO2020
Haber Giriş: 13 Haziran 2021 - 07:40 | 

Son Dakika: Christian Eriksen, Danimarka - Finlandiya maçında yürekleri ağza getirdi! Korku dolu anlar ve yaşananlar...

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaşırken Danimarkalı futbolcuların tavrı ve saha içinde yaşananlar dikkat çekiciydi. Yıldız futbolcu, sahadaki oyunculara ve tüm futbolseverlere korku dolu anlar yaşattı.

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında izleyenleri derinden sarsan bir olay yaşandı.

2BİR ANDA YIĞILDI

BİR ANDA YIĞILDI

Danimarka'nın deneyimli futbolcusu Christian Eriksen, müsabakanın 42. dakikasında taç çizgisi yakınlarında bir anda kendini yere bıraktı.

3İLK HAMLE KJAERDEN

İLK HAMLE KJAER'DEN

Eriksen'in yerde kalmasının ardından Danimarka'nın stoperi Simon Kjaer, ilk hamleyi yapan isim oldu.

4HAYATİ MÜDAHALE...

HAYATİ MÜDAHALE...

Olay boyunca büyük soğuk kanlılıkla hareket eden Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi.

5SOĞUK KANLILIĞINI YİTİRMEDİ

SOĞUK KANLILIĞINI YİTİRMEDİ

Eriksen'in ağzını açmaya çalışan Kjaer, belki de oyuncuyu hayata döndüren ilk hamleyi yaparken olay boyunca saha içindeki tavrıyla da takdir topladı.

6DUVAR ÖRDÜLER...

DUVAR ÖRDÜLER...

Soğuk kanlılığını bir an olsun yitirmeyen tecrübeli savunmacı ilk iş olarak sağlık görevlilerinin müdahale ettiği takım arkadaşı Eriksen'in etrafında duvar oluşturmak oldu.

7EŞİNE DE DESTEK VERDİ

EŞİNE DE DESTEK VERDİ

Takım arkadaşlarının Eriksen'in etrafında çember oluşturmasını koordine eden Kjaer, oyuncunun eşini de teselli eden kişi oldu.

8GÖZYAŞLARIYLA TAKİP ETTİLER

GÖZYAŞLARIYLA TAKİP ETTİLER

Kalbi duran Eriksen'e saha içinde kalp masajı yapılırken eşi, takım arkadaşları ve tribündeki taraftarlar gözyaşlarıyla olanları izledi.

9GÖRÜNTÜ ALINMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER

GÖRÜNTÜ ALINMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER

Metanetini bir an olsun kaybetmeyen Kjaer, Eriksen'in eşini teselli ederken takım arkadaşları da kol kola girip sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Eriksen'den görüntü alınmasının önüne geçti.

10TAKDİR TOPLADILAR

TAKDİR TOPLADILAR

Gözyaşlarına boğulmalarına karşın, el birliğiyle kalp masajı yapılan Eriksen'in mahremiyetinin korunmasını sağlayan Danimarkalı futbolcular, sosyal medyada da takdir topladı.

1110 DAKİKALIK KORKU FİLMİ...

10 DAKİKALIK KORKU FİLMİ...

10 dakikayı aşan bir süre saha içinde kalp masajı yapılan Christian Eriksen'in, yapılan müdahalelerinde ardından bilinci yerine gelirken tüm dünya rahat bir nefes aldı.

12İLK AÇIKLAMA UEFADAN

İLK AÇIKLAMA UEFA'DAN

Bilincinin açılmasıyla birlikte hızlıca hastaneye kaldırılan Eriksen'in sağlık durumu hakkında ilk bilgilendirme UEFA'dan geldi.

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Oyuncunun bilincinin açıldığını ve durumun stabil olduğunu belirten UEFA'nın ardından rahatlatan haberi Danimarka Futbol Federasyonu verdi.

14ARKADAŞLARIYLA KONUŞTU, DURUMU İYİ

"ARKADAŞLARIYLA KONUŞTU, DURUMU İYİ"

Eriksen'in kendine geldiğini belirten federasyon yetkilisi Peter Moller, "Eriksen, hastanedeki yatağından takım arkadaşlarıyla konuştu, durumu iyi." sözleriyle yüreklere su serpti.

15YAŞAM SAVAŞINI ANLATTI

YAŞAM SAVAŞINI ANLATTI

Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz anları anlatan Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen ise "Eriksen yere düştüğünde sahaya çağrıldık, yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti. Hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu." dedi.

16ERİKSEN, WHATSAPP GRUBUNA MESAJ GÖNDERDİ

"ERİKSEN, WHATSAPP GRUBUNA MESAJ GÖNDERDİ"

Gece yarısında oyuncu hakkında açıklama yapan Inter CEO'su Giuseppe Marotta, "Christian Eriksen az önce Inter'in WhatsApp grubuna mesaj gönderdi. Sağlık durumu konusunda iyimseriz. Danimarka'nın sağlık ekibi, bize durumun kontrol altında olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

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Yıldız futbolcunun tedavisi hastanede devam ederken saha içinde yaşananlar adeta korku filmi gibiydi.

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İşte o anlar...

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