Son Dakika: Christian Eriksen, Danimarka - Finlandiya maçında yürekleri ağza getirdi! Korku dolu anlar ve yaşananlar...
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaşırken Danimarkalı futbolcuların tavrı ve saha içinde yaşananlar dikkat çekiciydi. Yıldız futbolcu, sahadaki oyunculara ve tüm futbolseverlere korku dolu anlar yaşattı.
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında izleyenleri derinden sarsan bir olay yaşandı.
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BİR ANDA YIĞILDI
Danimarka'nın deneyimli futbolcusu Christian Eriksen, müsabakanın 42. dakikasında taç çizgisi yakınlarında bir anda kendini yere bıraktı.
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İLK HAMLE KJAER'DEN
Eriksen'in yerde kalmasının ardından Danimarka'nın stoperi Simon Kjaer, ilk hamleyi yapan isim oldu.
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HAYATİ MÜDAHALE...
Olay boyunca büyük soğuk kanlılıkla hareket eden Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi.
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SOĞUK KANLILIĞINI YİTİRMEDİ
Eriksen'in ağzını açmaya çalışan Kjaer, belki de oyuncuyu hayata döndüren ilk hamleyi yaparken olay boyunca saha içindeki tavrıyla da takdir topladı.
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DUVAR ÖRDÜLER...
Soğuk kanlılığını bir an olsun yitirmeyen tecrübeli savunmacı ilk iş olarak sağlık görevlilerinin müdahale ettiği takım arkadaşı Eriksen'in etrafında duvar oluşturmak oldu.
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EŞİNE DE DESTEK VERDİ
Takım arkadaşlarının Eriksen'in etrafında çember oluşturmasını koordine eden Kjaer, oyuncunun eşini de teselli eden kişi oldu.
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GÖZYAŞLARIYLA TAKİP ETTİLER
Kalbi duran Eriksen'e saha içinde kalp masajı yapılırken eşi, takım arkadaşları ve tribündeki taraftarlar gözyaşlarıyla olanları izledi.
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GÖRÜNTÜ ALINMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER
Metanetini bir an olsun kaybetmeyen Kjaer, Eriksen'in eşini teselli ederken takım arkadaşları da kol kola girip sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Eriksen'den görüntü alınmasının önüne geçti.
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TAKDİR TOPLADILAR
Gözyaşlarına boğulmalarına karşın, el birliğiyle kalp masajı yapılan Eriksen'in mahremiyetinin korunmasını sağlayan Danimarkalı futbolcular, sosyal medyada da takdir topladı.
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10 DAKİKALIK KORKU FİLMİ...
10 dakikayı aşan bir süre saha içinde kalp masajı yapılan Christian Eriksen'in, yapılan müdahalelerinde ardından bilinci yerine gelirken tüm dünya rahat bir nefes aldı.
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İLK AÇIKLAMA UEFA'DAN
Bilincinin açılmasıyla birlikte hızlıca hastaneye kaldırılan Eriksen'in sağlık durumu hakkında ilk bilgilendirme UEFA'dan geldi.
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Oyuncunun bilincinin açıldığını ve durumun stabil olduğunu belirten UEFA'nın ardından rahatlatan haberi Danimarka Futbol Federasyonu verdi.
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"ARKADAŞLARIYLA KONUŞTU, DURUMU İYİ"
Eriksen'in kendine geldiğini belirten federasyon yetkilisi Peter Moller, "Eriksen, hastanedeki yatağından takım arkadaşlarıyla konuştu, durumu iyi." sözleriyle yüreklere su serpti.
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YAŞAM SAVAŞINI ANLATTI
Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz anları anlatan Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen ise "Eriksen yere düştüğünde sahaya çağrıldık, yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti. Hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu." dedi.
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"ERİKSEN, WHATSAPP GRUBUNA MESAJ GÖNDERDİ"
Gece yarısında oyuncu hakkında açıklama yapan Inter CEO'su Giuseppe Marotta, "Christian Eriksen az önce Inter'in WhatsApp grubuna mesaj gönderdi. Sağlık durumu konusunda iyimseriz. Danimarka'nın sağlık ekibi, bize durumun kontrol altında olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
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Yıldız futbolcunun tedavisi hastanede devam ederken saha içinde yaşananlar adeta korku filmi gibiydi.