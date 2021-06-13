Son Dakika: Christian Eriksen, Danimarka - Finlandiya maçında yürekleri ağza getirdi! Korku dolu anlar ve yaşananlar...

YAŞAM SAVAŞINI ANLATTI Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz anları anlatan Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen ise "Eriksen yere düştüğünde sahaya çağrıldık, yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti. Hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu." dedi.