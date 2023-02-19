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Gana’da 10 çocuklu bir ailede büyüyen Christian Atsu, yoksulluktan futbol sayesinde kurtuldu. Geldiği yeri hiçbir zaman unutmadı. Hayatın ona sunduklarını paylaşmaktan asla geri kalmadı. Özellikle Afrika’daki çocuklar için sık sık bağışlar yapıp, kampanyalar düzenleyen Atsu, “Yardım ettiğim için mutluyum çünkü onların bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. Çocuklara yardım etmek ve aynı zamanda onlara ilham vermek, onları gülümsetmek istiyorum” sözleriyle anlatıyordu yardımseverliğini.

Gözden Kaçmasın Volkan Demirel'den Christian Atsu için veda paylaşımı Haberi görüntüle

Maalesef umut edilen olmadı; deprem futboldan bir canı daha kopardı... Kahramanmarş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ta yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet tarafından duyurulan acı haber sonrası futbol dünyası bir kez daha yasa büründü. Hatayspor Kulübü sosyal medyadan, “Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu’nun cenazesi memleketi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu” mesajını paylaşırken, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kulüp, futbolcu ve federasyon başsağlığı dileklerini sundu.

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ARABAYA BİNECEK PARASI OLMADIĞI İÇİN YÜRÜYORDU

10 Ocak 1992’de Gana’nın sahil kasabası Ada Foah’ta dünyaya gelen Christian Atsu, çiftçilik ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan ailenin 10 çocuğundan biriydi. Ailesinin geçimine yardımcı olmak için küçük yaştan itibaren çalışmaktan başka seçeneği yoktu. Birçok Afrikalı gibi Atsu için de maddi sıkıntılardan kurtulmanın tek yolu futboldu. Nitekim öyle de oldu.. Ancak kolay olmadı. Christian Atsu o yıllarda yaşadığı maddi zorluğu, “Achimota’da Peace Kulübü için oynarken bazen evden antrenman sahasına giden arabaya binecek param yoktu, bu yüzden yürümek zorunda kalıyordum” sözleriyle anlatmıştı.

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Gana’da faaliyet gösteren Feyenoord Futbol Akademisi’nde yeteneklerini gösteren Christian Atsu, 17 yaşında iken Porto ile profesyonel sözleşme imzalayıp Portekiz’e uçtu.

‘GANALI MESSİ’ LAKABINI TAKTILAR AMA O İSTEMEDİ

Porto’nun 2011-2012 sezonunda Rio Ave takımına kiraladığı Atsu, 27 maçta 6 gol atıp kulüp adına sezonun oyuncusu seçildi. 2013’te ülkesinin milli takımına çağrılan Atsu’ya, top sürmedeki üstün becerisi nedeniyle ‘Ganalı Messi’ lakabı takıldı. O günlerde BBC’ye verdiği bir röportajda bu yakıştırma için mütevazı ifadeler kullandı: “Messi benim idolüm. Ganalı Messi yok. Bu dünyada başka Messi yok. Asla Messi’nin yaptığının yüzde birini bile oynayamam. Bu imkansız.” 2013’te 3 milyon Euro’ya Chelsea’ye satılan Atsu, Maviler adına bir maçta bile oynayamadı. Vitesse, Everton ve Malaga derken ardından Newcastle United’a kiralandı. 2017’de 7.5 milyon Euro karşılığında Newcastle United’a kalıcı imza attı...

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KAZANDIKLARINI SÜREKLİ PAYLAŞTI

Kariyeri boyunca 7 ülkede 11 farklı kulübün formasını giyen Atsu’nun en başarılı olduğu takım Newcastle oldu. Bunun sırrını The Guardian’a verdiği bir röportajda açıkladı. “Hayatımdaki en önemli şey inancımdır” diyen Atsu, St James’ Park’a kısa bir yürüyüş mesafesinde olan kiliseye yaptığı ziyaretler sayesinde bu kulüpte daha bir huzurlu oynadığını ifade etti. Futbol sayesinde hayatı tamamen değişen Atsu, “Bazen olanlar bir mucize gibi görünse de topluluğuma ve aileme yardım etmemi sağladı. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor” diyordu. Hayatın ona sunduklarını paylaşmaktan asla geri kalmadı.

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SIK SIK YARDIM KAMPANYALARI DÜZENLEDİ

Gana’da iken annesi ve kardeşleriyle birlikte bir odayı paylaştığını hatırlatan Christian Atsu, “İhtiyaç sahibi insanlar yiyecek ve eşya alabilsinler diye sık sık bağış yapıyorum. Şu anda Gana’da bir okul inşa ediyoruz. 300’e yakın çocuk katılacak, herkesin eğitim görme şansı olsun istiyorum” diyordu bir açıklamasında.

Newcastle United Kulübü’nün Afrika’daki futbol elçisi olan Christian Atsu, yardım kampanyaları düzenledi. “Hayırseverlerin çalışmaları sayesinde bu çocuklar okula gidiyor, temiz su ve yemek yiyorlar. Yardım etmekten çok mutluyum çünkü bana gerçekten ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Onlara yardım etmek ve aynı zamanda onlara ilham vermek istiyorum. Onları gülümsetmek istiyorum” sözleriyle anlattı yardımseverliğini.

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KOCA BİR ŞEHRİN UMUT VE MUTLULUK KAYNAĞI OLMUŞTU

Newcastle United’dan ayrılma zamanı geldiğinde Christian Atsu’nun yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Al-Raed takımında kısa bir süre kalan Ganalı oyuncu, bu sezonun başında Atakaş Hatayspor’a imza attı. Belki çok fazla sahada kalmadı, futbolunu tam olarak yansıtamadı... Ancak gönüllerimize unutulmayacak bir yer bıraktı... Depremden saatler önce attığı golle; bir şehrin umudu, mutluluğu oldu. Christian Atsu, yaşantısındaki tek gayesinin sevmek ve sevilmek olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

“Büyürken etrafımdaki birçok insan bana sevgi gösterdi ve şimdi ben bu sevgiyi topluma geri vermek zorundayım. Yapmak istediğim tek şey bu...”

Mekanın Cennet Olsun Christian Atsu...

VOLKAN DEMiREL PAYLAŞTI: ACIN HiÇ BiTMEYECEK

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Christian Atsu’nun vefatının ardından, Ganalı futbolcuyu Kasımpaşa maçının son dakikasında attığı gol sonrası havaya kaldırdığı fotoğrafı paylaşıp; “Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın” diye yazdı. Hatayspor formasıyla 3 Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Atsu, tek golünü depremden saatler önce oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında atmış ve takımını 1-0 galip getirmişti.

HUZUR iÇiNDE UYU KRAL

Futbol dünyası Christian Atsu’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

· FiFA: Christian’ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor’daki herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz.

· Premier League: Düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz, Christian’ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte.

· Newcastle United: Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan olarak oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından sevgiyle hatırlanacak.

· Chelsea: Eski oyuncumuz Christian Atsu’nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ile birlikte.

· Porto: 2013’te şampiyon olan kadromuzda yer alan Christian Atsu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.

· Malaga: Atsu’nun hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz. Huzur için uyu Atsu.

ERCE: ÇOK ÜZGÜNÜM SENi UNUTMAYACAĞIZ

· Erce Kardeşler: Çok çok üzgünüm, seni özleyeceğiz.

· Ruben Riberio: Huzur içinde yat kardeşim, seni seviyorum.

· Ognjen Vranjes: Huzur içinde yat küçük kardeşim.

· Mert Hakan Yandaş: Başımız sağolsun, huzur içinde yat.

· Essien: Huzur içinde uyu kral. Ayrıca Türkiye’deki kulüpler başsağlığı mesajı yayınlarken, çok sayıda futbolcu, Atsu’nun karartılmış fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Evli ve 2 çocuk babası Ganalı futbolcunun ölümü dünya medyasında da geniş yer buldu. Öte yandan Hatayspor A Takım malzeme sorumlularından Onur Akdeniz’in de depremde hayatını kaybettiği açıklandı.