Can Uzun atağı! Türkiye'yi mi, Almanya'yı mı seçecek?

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Almanya 2. Lig ekiplerinden Nürnberg’de forma giyen Can Uzun, performansıyla kendinden söz ettirmeyi sürdürürken milli takım seçimi merak konusu oldu.

Nürnberg formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 10 gol, 3 asist üreten 18 yaşındaki genç golcü için Sevilla, Brighton ve Borussia Dortmund'un talip olduğu öne sürülürken Türkiye'den Galatasaray'ın da ilgilendiği kaydedildi.

İKİ BÖLGEDE FORMA GİYEBİLİYOR

10 numara ve santrfor mevkilerinde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu için birçok takımın seferber olduğu yönünde haberler çıkarken en çok merak edilen soruların başında milli takım tercihi geliyor.

"SIRADAKİ CAN UZUN OLMALI"

Türkiye U17 ve U18 takımlarında oynayan yetenekli oyuncunun ay-yıldızlı ekibi seçeceğini düşünen TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, daha önce Can Uzun ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizimle devam etmesini diliyoruz. 2005 doğumlu, A takımımızda Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki genç oyuncumuz daha var. Sıradaki Can Uzun olmalı, bunu o da biliyor. Bunun için karar vermesi gerekiyor. U17 takımımızda oynadı ve bizim oyuncumuz. U21'de de oynaması lazım. Birkaç yıldır bize çok ama çok yakındı çünkü iyi işler yapıyor ve son derece yüksek bir potansiyele sahip. Öte yandan oyuncunun karar vermesi gerekiyor. Tarihte farklı kararlar alanlar oldu. Benim tarafım Türkiye'ydi. Diğer oyuncular Almanya'yı tercih etti. Bu adil bir tercih ve sorun değil." ifadelerini kullanmıştı.

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İLK HAMLEYİ YAPTILAR

Bu gelişmeler yaşanırken Almanya Futbol Federasyonu atağa geçerek Can Uzun hamlesini yaptı.

Can Uzun'un iyi performansı sonrası harekete geçen Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuya milli formayı giydirmek için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

OYUNCU VE AİLESİYLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alman basınında yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu'ndan Rudi Völler ve Andeas Rettig, Can Uzun ve ailesi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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TFF DE TEMASTA

İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken Türkiye Futbol Federasyonu'nun da futbolcuyla sürekli temas halinde olduğu biliniyor.