Sparta Prag efsanesi David Latafa ve eski yıldız Tomas Jun'dan Galatasaray - Sparta Prag değerlendirmesi!

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında RAMS Park’ta Sparta Prag’ı Mauro Icardi’nin son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag’a konuk olacak. Süper Lig’deki son maçında Ankaragücü’nü 3-0’la geçerek liderliği kaptırmayan sarı-kırmızılılar, bu moralle Sparta Prag deplasmanında turu geçmeye odaklandı. Sparta Prag tarihinin unutulmaz golcülerinden olan David Lafata ile bir dönem ülkemizde de oynayan Tomas Jun, kritik rövanş maçı öncesi iki ekibin avantajlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte yapılan açıklamalar;

LAFATA: “G.SARAY, NE KADAR BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

"Sparta Prag, İstanbul’daki ilk maçta çok iyi oynadı ama Galatasaray ne kadar büyük bir takım olduğunu gösterdi. Çünkü Galatasaray, Sparta Prag’ın her hatasını cezalandırdı. Galatasaray'ın her hücum oyuncusu büyük kaliteye sahip. Bu oyuncuların içinde benim için ilk sırada Mauro Icardi geliyor. Icardi, Avrupa’nın en büyük oyuncularından. Icardi, ayrıca Galatasaray hücumu için çok önemli bir oyuncu. Rövanş maçında benim için favori takım Galatasaray ancak Sparta Prag için iç saha avantajı etkili olabilir. Çekya’daki atmosfer muhteşem olacak. Türk taraftarlar dünyanın en tutkulu taraftarları ama Sparta Prag taraftarlarının bulunduğu bir stadyum ortamı takımları için büyük bir avantaj olacaktır."

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“UMARIM SPARTA PRAG ÜST TURA ÇIKAR AMA BU ZOR BİR İŞ OLACAK”

"Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske ve ekibi, ilk maçta harika bir iş çıkardı ancak rövanşta hala yapması gereken çok işleri var. Sparta Prag, gerçekten cesur oynuyor ama böyle büyük maçlarda yakaladığı şansları değerlendirmeleri gerekiyor. Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic gibi önemli oyuncuların eksikliği nedeniyle Jan Kuchta ve Lukas Haraslin’e çok daha fazla iş düşecek. Ayrıca Sparta Prag, daha çok takım gibi oynamalı ve birlikte hareket etmeli. Umarım Sparta Prag bir üst tura çıkar ama bu zor bir iş olacak. Galatasaray, ilk maçta Sparta Prag’ı biraz hafife aldı fakat bence bu hatayı bir daha yapmayacaklar. Her halükârda harika bir maç izleyeceğimize inanıyorum."

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TOMAS JUN: "SPARTA PRAG TUR İÇİN SAVAŞACAK”

"İstanbul’da her yönüyle çok iyi bir maç oynandı. 5 gol, 2 kırmızı kart, çok sayıda gol şanslarının yakalandığı ve sonuna kadar mücadelenin olduğu bir futbol izledik. Sparta Prag, maça yüksek presle iyi başlamıştı ama son dakikada Galatasaray büyük bir şans yakaladı. Rövanş maçında stadyum dolu ve atmosfer kesinlikle harika olacak. Galatasaray’ın durumu daha iyi ve avantajlı ama her şey olabilir. Galatasaray, çok iyi bir takıma sahip. Özellikle Mauro Icardi ve Mertens başta olmak üzere tüm hücum oyuncuları tehlikeli. Sparta Prag, tur için savaşacak. Brian Priske ile Sparta'ya daha farklı bir atmosfer geldi. Priske, takımla beraber harika bir iş çıkardı ve Sparta Prag’ı en üst seviyeye getirdi. Birkaç oyuncu sakatlık ya da kart cezası nedeniyle oynayamıyor ama turu taraftarlar ve takım çalışmasıyla geçmeye çalışacaklar. Sparta Prag, sakin bir futbol oynarsa eğer bunu başaracaklarına inanıyorum."