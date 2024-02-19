Cristiano Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi

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Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Ronaldo Jr., takımıyla şampiyonluk yaşadı.

U13 takımındaki futbolcular şampiyonluğu kutlamak için Al Nassr'ın Al-Fateh ile oynayacağı maç öncesinde A takımdaki futbolcularla seremoniye çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr., tünelden çıkış ilk sırada yer alırken tokalaşma anında sıranın dışında kaldı.

Tüm arkadaşları futbolcularla tokalaşırken kendi oğlunun sıranın dışında kaldığını gören Ronaldo, Ronaldo Jr.'a bağırarak 'Buraya gel' şeklinde bir işaret yaptı.

Ronaldo Jr., geri dönmek yerine ilerlemeye devam ederken Cristiano Ronaldo'nun sinirlendiği görüldü.