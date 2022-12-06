Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Brezilya'nın Güney Kore maçındaki dansı olay oldu! Efsane isimden tepki: Saygısızlık...

Güncelleme Tarihi:

#Brezilya#Tite#Roy Keane
Brezilyanın Güney Kore maçındaki dansı olay oldu Efsane isimden tepki: Saygısızlık...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 12:03

Güney Kore'yi 4-1 gibi farklı bir skorla ve göze hoş gelen bir oyunla yenerek 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Brezilya'da futbolcuların gollerden sonra dans etmeleri olay oldu. Efsane isim, Brezilyalı futbolcuların her gol sonrası dans etmelerini eleştirirdi.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası son 16 mücadelesinde Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 yendi ve çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. Kim Min-Jae ve arkadaşlarını ilk yarıdaki üstün oyunuyla sahadan silen Brezilya'da bir çok ilk yaşandı.

VINICIUS JR İLK KEZ...

Real Madrid forması giyen Brezilyalı genç yıldız, 7. dakikada gol perdesini açarak takımını öne geçirdi. 22 yaşındaki Vinicius, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atmış oldu.

Gözden Kaçmasın

Katardaki Dünya Kupasına giden Brezilyalı eski futbolcu Adrianonun evliliği bitti | Gözler Brezilyalı gazeteci Isabella PagliaridaKatar'daki Dünya Kupası'na giden Brezilyalı eski futbolcu Adriano'nun evliliği bitti | Gözler Brezilyalı gazeteci Isabella Pagliari'da Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Katarda büyük skandal Samuel Etoo çılgına döndü... Suratına acımasızca tekme attı...Katar'da büyük skandal! Samuel Eto'o çılgına döndü... Suratına acımasızca tekme attı...Haberi görüntüle

NEYMAR, PELE'YE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Maçın 11. dakikasında Richarlison'un yerde kalması sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar, klasik penaltı gollerinden birini attı ve 2022 Dünya Kupası'nda golle tanıştı. Neymar bu golle birlikte Brezilya Milli Takımı tarihinde Pele ve Ronaldo'nun ardından üç farklı Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü oyuncu oldu.

Haberin Devamı

Güney Kore'ye attığı golle, milli formayla 76 gole ulaşan Neymar, 77 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olan Pele'nin rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Brezilyanın Güney Kore maçındaki dansı olay oldu Efsane isimden tepki: Saygısızlık...

EN HIZLI 3-0, İKİNCİ KEZ İLK YARIDA 4 GOL

Maçın 29. dakikasında Richarlison ile bir gol daha bulan ve farkı 3'e çıkaran Brezilya, Dünya Kupası tarihinde 3-0'lık skora en kısa sürede ulaştığı maçı geride bıraktı. Maçın ilk yarısını 4-0 önde kapatan Brezilya, son 60 yılda Dünya Kupası eleme turlarında bir maçın ilk yarısında 4 gol atan ikinci takım oldu. 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya, ev sahibi Brezilya'yı 7-1 yendiği maçın ilk yarısını 5-0 önde kapatmıştı.

Gözden Kaçmasın

Cristiano Ronaldo Al Nassra imza attı iddiası Akılalmaz teklife evet dedi, tarihin en büyük imzası...Cristiano Ronaldo Al Nassr'a imza attı iddiası! Akılalmaz teklife 'evet' dedi, tarihin en büyük imzası...Haberi görüntüle

PELE'Yİ UNUTMADILAR

Brezilyalı futbolcular, son günlerde sağlık durumu ile ilgili üzücü haberler gelen efsane futbolcu Pele'yi unutmadı. Neymar önderliğindeki futbolcular, maçtan sonra büyük bir Pele pankartıyla sahayı dolaştı.

HER GOLDEN SONRA DANS! TITE DE ORTAK OLDU

Güney Kore karşısında oyun olarak şov yapan Brezilya'da futbolcular, attıkları golden sonra klasikleşen dans figürlerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Her gol sonrası farklı Samba figürleri yapan futbolcular, Richarlison golü sonrası yedek kulübesine gelerek 'güvercin dansı' yaptı. Bu dansa 61 yaşındaki teknik direktör Tite de dahil oldu.

Haberin Devamı

Lakabı 'güvercin' olan Richarlison, bu dansı antrenmanda takım arkadaşlarına ve Tite'ye öğretmişti.

Brezilyanın Güney Kore maçındaki dansı olay oldu Efsane isimden tepki: Saygısızlık...

EFSANE İSİMDEN DANS TEPKİSİ: SAYGISIZLIK

İngiliz televizyonuna Brezilya - Güney Kore maçını yorumlayan İrlandalı futbol efsanesi Roy Keane, Brezilyalı futbolcuların her golden sonra dans etmesine tepki gösterdi.

"Brezilyalı futbolcuların attıkları her golden sonra dans etmeleri rakibe saygısızlık. Bir iki golden sonra dans edebilirsiniz ama sürekli bunu yapmalarını doğru bulmuyorum. Tite'nin dansa dahil olması da yanlış."

TITE'DEN DANS AÇIKLAMASI

Brezilya teknik direktörü Tite, Richarlison'un golü sonrası oyuncularla birlikte güvercin dansı yapması hakkında konuştu.

Haberin Devamı

"Oyuncularıma adapte olmaya çalışıyorum. Çok gençler ve dans etmeyi seviyorlar. Bana da figürleri öğrenmem gerektiğini söylemişlerdi. 'Çok zor ama eğer maçta yaparsanız ben de size katılacağım' demiştim. Bunun saygısızlık olduğunu söyleyecek insanlar olacaktır. Kameraların her şeyi çektiğinin farkındayım ama bu gösterinin yanlış anlaşılmasını istemem."

Brezilyanın Güney Kore maçındaki dansı olay oldu Efsane isimden tepki: Saygısızlık...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Tite#Roy Keane

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik