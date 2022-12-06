Katar'daki Dünya Kupası'na giden Brezilyalı eski futbolcu Adriano'nun evliliği bitti | Gözler Brezilyalı gazeteci Isabella Pagliari'da

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Alman takımının kupadaki protestosu aslında iki ismin fikriymiş.

BU 11’iN 9’U iSTEMEDEN BU HAREKETi YAPMIŞ

Almanya Milli Takımı futbolcularının Japonya maçı öncesi ağızlarını kapatarak poz vermesi tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Alman Bild gazetesinin haberine göre fikir kaptanı Neuer ve Bayern’den takım arkadaşı Goretzka’dan çıktı ve takımın büyük aslında aslında protestoya çok da gönüllü değildi. Habere göre FIFA’nın, gökkuşağı renkli pazubendi takma yasağını protesto konusu takım içinde konuşuldu. Ağız kapama fikri Kimmich’ten de destek aldı ancak birçok futbolcunun bu fikirden çok da hoşlanmadığı ve aslında protestoda bulunmak istemediği belirtildi.

‘15 DAKiKA RÖTARLI’ KUPA

Bosna Hersek’te Dünya Kupası’nı izlemek çile olmuş durumda... Nedeniyse, yayın haklarını alan BHT’nin maç yayınını MY TV isimli platforma vermesi ve bu platformun da maçları 15 dakika gecikmeyle yayımlaması. Klix’in haberine göre bu enteresan durum Bosnalıları önce kızdırırken duruma alışanlar artık konuyla dalga geçmeye bile başlamış durumda... Son 16 turu maçları oynanırken bazı taraftarlar “BHT1’de hala grup maçları oynanıyor”, “Dünya Kupası finali BHT’de şubat ayında oynanacak” gibi yorumlarla durumu ‘ti’ye aldılar.

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SEN FiFA’DAN CEZA AL BEN ÖDERiM XHAKA

İsviçre’nin Sırbistan’ın mağlup ettiği maçın ardından sahada üzerinde ‘Jaşari’ yazan formayla dolaşan Granit Xhaka’ya ceza gelebilir... Sırp basınına göre Kosova asıllı oyuncu, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kurucularından Adem Jaşari’yi anmak için giydi. Xhaka ise genç oyuncu Ardon Jashari’ye söz verdiği için formayı giydiğini dile getirdi. Bununla beraber FIFA’nın Xhaka’yı çok inandırıcı bulmadığı ve soruşturmanın yolda olduğu öğrenildi. Ceza gelirse de Xhaka’nın endişelenmesine gerek yok zira dünyanın en zengin Arnavutlarından olan Bedzet Pacoli, olası bir cezayı ödeyeceğini söyledi ve ekledi: “Eğer Jashari ismi dünyayı korkutuyorsa, Granit Xhaka kutsal bir ismi formasında taşıdığı için cezalandırılıyorsa, tüm Arnavutların adına cezayı ben ödeyeceğim.”

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KATAR’DA GÖZLER iSABELLA’DA

Katar’da en çok ilgi gören isimlerden biri de Brezilyalı gazeteci Isabella Pagliari... FIFA+ TV’de sunuculuk yapan Pagliari Kylian Mbappe, Neymar ve Lionel Messi gibi yıldız isimlerin hepsiyle röportaj yapmış bir isim. Konuşması en zor olan ismin Messi olduğunu belirten Pagliari “Messi kameraları sevmiyor ve kamera önünde rahat edemiyor. Onu rahatlatmaya çalıştım. Çok güzel bir söyleşi oldu ancak Messi hala kendisini rahat değildi” ifadelerini kullandı.

NE, PRiM Mi VERMiŞLER?

Dünya Kupası’na veda eden Polonya’da 26 futbolcudan sadece 14’ü hükümete ait bir uçakla ülkelerine dönerken aralarında Lewandowski’nin de olduğu 12’si tatile çıktı. Her ne kadar tatsız bir şekilde elenseler de futbolcuların keyfi yerinde olmalı zira Wirtualna Polska’nın haberin göre Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gruptan çıkma primi olarak takıma 30 milyon Zloti (Yaklaşık 126 milyon TL) söz verdi. Primle ilgili ilginç olan kısımsa, yine Wirtualna’nın haberine göre Morawiecki’nin bu sözü doğrudan futbolculara vermesi ve Polonya Futbol Federasyonu’nun bunu gazetecilerden öğrenmesi.

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MAÇA GiTTi EVLiLiĞi SONA ERDi

Brezilyalı eski futbolcu Adriano, arkadaşlarıyla birlikte Brezilya-İsviçre maçını izlediği için düğünden 24 gün sonra eşi Micaela Mesquita’dan ayrıldı. The Daily Star’ın haberine göre 40 yaşındaki emekli forvet, arkadaşlarıyla birlikte maçı izlemek için Penha’ya gitti ve ancak iki gün sonra döndü. Çapkın geçmişiyle bilinen Adriano’nun eşini sadece maç izlemeye gittiğine ikna edememesinden midir bilinmez ikili boşandı.