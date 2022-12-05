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Brezilya - Güney Kore maçında birçok ilk yaşandı! Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra üçüncü oyuncu oldu

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#Dünya Kupası#Brezilya#Güney Kore
Brezilya - Güney Kore maçında birçok ilk yaşandı Neymar, Pele ve Ronaldodan sonra üçüncü oyuncu oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 23:30

2022 Dünya Kupası son 16 mücadelesinde Güney Kore ile karşılaşan Brezilya, müsabakadan 4-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırırken maçta birçok ilk yaşandı.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası son 16 mücadelesinde favori takımlardan Brezilya, Güney Kore ile Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya müthiş başlayan ve henüz 7. dakikada gol perdesini açan Tite'nin ekibi; ilk yarıda Vinicius, Neymar, Richarlison ve Paqueta ile gol şov yaparken birçok ilk yaşandı.

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İLKLERİN GECESİ

Brezilya'nın Real Madridli genç yıldızı Vinicius Junior, Güney Kore'ye attığı golle birlikte bir ilke imza attı. Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol atma sevincini Güney Kore karşısında yaşadı.

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KATAR'DA İLK GOL 

Müsabakanın 11. dakikasında Neymar'ın pasıyla hareketlenen Richarlison, ceza sahasının sol çaprazında Woo-Young'un müdahalesiyle yerde kalırken Sambacılar penaltı kazandı

Maçın 13. dakikasında penaltıyı kullanmak için topun başına Neymar, topu ağlarla buluşturmakta zorlanmazken 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti.

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Brezilya - Güney Kore maçında birçok ilk yaşandı Neymar, Pele ve Ronaldodan sonra üçüncü oyuncu oldu

PELE VE RONALDO'NUN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU

Bu golle birlikte Neymar, Brezilya Milli Takımı tarihinde Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü oyuncu oldu.

NEYMAR, PELE’YE YAKLAŞTI

Brezilya’nın yıldız ismi Neymar, Güney Kore karşısında attığı golle milli takımdaki toplam gol sayısını 76’ya yükseltti. 30 yaşındaki yıldız, 2014 Dünya Kupası’nda 4, 2018 Dünya Kupası’nda ise 2 gole imza atmıştı. Sambacılarda en golcü isim olan Pele’nin milli takım formasıyla 77 golü bulunuyor.

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EN KISA SÜREDE ATILAN ÜÇ GOL

Maçın 29. dakikasında Richarlison ile bir gol daha bulan Sambacılar, Dünya Kupası tarihinde 3-0'lık skora en kısa sürede ulaştığı maçı Güney Kore'ye karşı oynadı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Öte yandan ülkemizde geçen sezon Fenerbahçe forması giyen, bu sezon ise Serie A ekibi Napoli ile iyi bir çıkış yakalayan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, art arda gelen gollerin sonrasında büyük üzüntü yaşadı. 

Brezilya - Güney Kore maçında birçok ilk yaşandı Neymar, Pele ve Ronaldodan sonra üçüncü oyuncu oldu

 

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#Dünya Kupası#Brezilya#Güney Kore

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