FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma! Muslera da listede yer alıyor

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2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a FIFA tarafından soruşturma açıldı.

FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Gana ile yaptığı maçın ardından yaşananların nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

PUANLAR VE AVERAJLAR EŞİTLENDİ, DAHA ÇOK GOL ATAN TURLADI

H Grubu'nda maçlar sona erdiğinde Portekiz 6 puanla grubu lider tamamlamıştı. 4'er puanlı Uruguay ve Güney Kore'nin averajları da eşit olduğu için turnuvada attıkları gol sayısına bakıldı. Güney Kore'nin 4 golü, Uruguay'ın ise 2 golü olduğu için Güney Kore grubu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.

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MUSLERA VE DİĞER OYUNCULAR HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Portekiz maçının ardından bir süre Uruguay maçının bitmesini bekleyen Güney Koreli futbolcular, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşarken kameralar Uruguay'a döndüğünde ise tam bir yıkım vardı. 2010'daki maçın başrolünde olan Suarez, yedek kulübesinde gözyaşlarına boğulmuştu. Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Trabzonsporlu Maxi Gomez'in de üzüntüsü büyüktü. Son düdüğün ardından Muslera'nın başı çektiği bir grup Uruguaylı futbolcu tünele giden hakeme tepki gösterdi.