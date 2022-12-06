Katar'da büyük skandal! Samuel Eto'o çılgına döndü... Suratına acımasızca tekme attı...

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Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın Son 16 Turu'nda oynanan Brezilya - Güney Kore mücadelesinin çıkışında kendisini görüntüleyen bir YouTuber'a saldırdı.

Fransız La Opinion, Brezilya'nın 4-1 kazandığı müsabakanın ardından Samuel Eto'o'nun stadyum çıkışında Cezayirli bir Youtuber'a saldırdığı görüntüleri paylaştı. Aynı zamanda resmi Dünya Kupası Elçisi olan efsane futbol figürünün bu saldırısı büyük şok etkisi yarattı.

BİR ANDA ÇILDIRDI

Brezilya - Güney Kore müsabakasının ardından stadyum çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Samuel Eto'o, bir süre sonra yanına gelen Said Mamouni isimli Cezayirli YouTuber ile diyaloğa giriyor.

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Tansiyonun yükseldiği konuşmada sinirlerine hakim olamayan Samuel Eto'o, Said Mamouni'nin üzerine yürümeye başlıyor. Çevredikilerin sakinleştirmeye çalıştırdığı Eto'o, Mamouni'nin yere düşen kamerasını almak için yere eğilmesini fırsat bilerek suratına acımasız bir tekme atıyor. Mamouni sert tekmenin etkisiyle yere yığılırken, araya girenler Eto'o'yu olay yerinden uzaklaştırıyor.

ETO'O NEDEN SALDIRMIŞ OLABİLİR

Samuel Eto'o'nun kendisini görüntüleyen Cezayirli bir Youtuber'a neden saldırdığı konusu henüz netlik kazanması ancak bazı ihtimaller söz konusu. Kamerun, geçtiğimiz Mart ayında deplasman golüyle Cezayir'i eleyip Dünya Kupası bileti almış ve mücadelenin ardından iki ülke arasında soğuk savaş başlamıştı.

Cezayirli bir YouTuber Said Mamouni'nin, bu maçı hatırlatarak Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Samuel Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Yaşanan talihsiz olayın aradından YouTube kanalından bir açıklama yapan Said Mamouni, kırılan kamerasını ve yüzünün son halini gösterdi.

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