Son Dakika: Cristiano Ronaldo Al Nassr'a imza attı iddiası! Akılalmaz teklife 'evet' dedi, tarihin en büyük imzası...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı için geri sayım başladı. İspanyol basını, geçtiğimiz hafta okuyucularına duyurduğu iddiayı bir adım öteye taşıdı ve imzaların atıldığını öne sürdü.

Marca'nın haberine göre; 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile yıllık 200 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedilen Portekizli futbolcu, toplamda 500 milyon Euro kazanacak.

TARİHİN EN PAHALI İMZASI

Söz konusu transferin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en büyük sözleşmesine imza atmış olacak ve aktif kariyerini sürdüren sporcular arasında en yüksek maaşı içeren kulüp kontratının sahibi olacak.

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TRANSFER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin 1 Ocak 2023 tarihinde resmen açıklanması bekleniyor.

TALISCA, ABOUBAKAR VE LUIZ GUSTAVO...

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a imza atması halinde Süper Lig'den tanıdık isimler olan Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

242 MİLYON DOLARI REDDETMİŞTİ

Yaz aylarında Manchester United'dan ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek için transfer görüşmeleri yapan Cristiano Ronaldo'ya Avrupa'nın büyük kulüpleri kapılarını kapatmış, Portekizli yıldız yine bir Suudi Arabistan takımı olan Al Hilal'in 242 milyon dolarlık teklifini reddetmişti.

REAL MADRID'E GERİ DÖNÜYOR DERKEN SÜRPRİZ

Fransa'nın son antrenmanında sakatlanan Karim Benzema, idmanı yarıda bırakmış ve Fransa Futbol Federasyonu, deneyimli golcünün sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası’nda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Uyluk sakatlığı yaşayan Karim Benzema'nın sahalara dönüşünün uzun sürme ihtimali Real Madrid cephesinin planlarını alt üst etmişti. Dünya Kupası'nın yanı sıra kulüp kariyerine de bir süre ara verecek olan Fransız golcünün yerinin nasıl dolacağına ilişkin olasılıklar gündemi meşgul etmişti.

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Karim Benzema'nın Dünya Kupası sonrasında da bir süre forma giyemeyecek olması, Cristiano Ronaldo - Real Madrid flörtü iddialarını güçlendirmişti. İspanyol basınından Sport, Portekizli futbolcunun başkent ekibine teklif götürdüğünü öne sürmüştü.

SAATİNDEKİ DETAY SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİRMİŞTİ

Geleceği merak konusu olan ve Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmanın planlarını yapan Cristiano Ronaldo'nun 501 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ise kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası ünlü bir firmanın saatiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Portekizli futbolcu, Real Madrid iddialarının alevlenmesine sebep olmuştu. Ronaldo'nun son paylaşımında taktığı saatte, Real Madrid forması ile Mancester United'a attığı kafa golünün işlenmiş olması dikkat çekmişti.

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REAL MADRID'İN PAYLAŞIMI TRANSFER GÖNDERMESİ SANILDI

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Real Madrid'in yaptığı Santiago Bernabeu paylaşımı da transfer iddialarını güçlendirmişti. Yenilenen stadyumu "ev emojisi" ile paylaşan Real Madrid'in söz konusu paylaşımı, "Ronaldo evine dönüyor mesajı" olarak yorumlanmıştı.

TEKLİFİ KENDİSİ GÖTÜRDÜ İDDİASI

Habere göre; Manchester United kariyerini gözden çıkaran Cristiano Ronaldo, altı aylık bir sözleşme teklifiyle Real Madrid'in kapısını çalmıştı. Menajer Jorge Mendes'in İspanyol ekibi ile altı aylık bir kiralama teklifi üzerinde anlaşma sağlayabileceği belirtilmişti.

BAŞKAN PEREZ SICAK BAKMADI

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Karim Benzema'nın sakatlığının ardından forvet arayışlarına başlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Cristiano Ronaldo'nun söz konusu teklifine nasıl cevap vereceği merak edilmişti. İspanyol basını, deneyimli başkanın tarzı gereği hiçbir oyuncuyla ikinci kez çalışmaya sıcak bakmadığının altını çizerek transferin gerçekleşmeme ihtimaline dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE, RONALDO İDDİALARINI HÜRRİYET'E YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet arayışları sürürken sosyal medyada sarı lacivertlilerin Cristiano Ronaldo’ya talip olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Gerek Başkan Ali Koç’un transfer için Londra’ya gitmesi gerekse Portekizli yıldızın o dönem Manchester United ile ayrılık arefesinde olması, hatta takım arkadaşlarınca ‘istenmeyen adam’ ilan edilmiş olması bu iddiaları güçlendirmişti.

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Böyle olunca bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline gelmişti. Öyle ki o dönemde kısa sürede Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atılmıştı.

Sarı lacivertli kulüp ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Fenerbahçe kaynakları Hürriyet’e yaptıkları açıklamada, "Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu’ dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar." demişti.

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İSMİ GALATASARAY İLE DE ANILDI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde GS TV'de katıldığı programda; "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki TRANSFER oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz." demişti.

Dries Mertens, Mauro Icardi, Torreira ve Juan Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Erden Timur’un işaret ettiği iki isim Manchester United’dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid’den Eden Hazard idi.

HÜRRİYET, GÖRÜŞMEYİ 6 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTU

Galatasaray’ın Ronaldo’nun menajeriyle görüştüğünü Hürriyet, 6 Ağustos’ta okuyucularına duyurmuştu. Portekizli futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan bir takımda oynamayacağım” diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard da Real Madrid’den ayrılmak istemediğini bildirmişti.