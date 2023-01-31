Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Şenol Güneş'le bambaşka! 27 takımın 25'ini boş geçmedi...

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Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından ligde çıkışa geçen ve art arda 5 galibiyet alan Beşiktaş'ta en dikkat çeken isimlerinden başında Cenk Tosun geliyor.

Valerien Ismael'le yıldızı barışmayan milli futbolcu, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından golleriyle takımı sırtlayan isim oldu.

KARAGÜMRÜK'Ü DE BOŞ GEÇMEDİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının 33. dakikasında sahne alan yıldız futbolcu, skoru 1-0 yapan golü kaydederken serisini de sürdürdü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE BAMBAŞKA

Süper Lig'de oynanan 5 maçın dördünde ağları sarsan Cenk, bu karşılaşmalarda toplam 5 gol atarken ligdeki gol sayısını da 9 yaptı.

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Valerin Ismael döneminde 9 maçta yalnızca 1 golü bulunan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in yönetiminde ligde 8 gol kaydetti.

Son haftalardaki formuyla takımın başarısında büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki golcü, son 13 resmi maçta tam 12 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 21 maça çıkan Cenk Tosun, 12 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

27 TAKIMIN 25'İNE GOL ATTI

Öte yandan Fatih Karagümrük'e rakip olduğu ikinci lig maçında ilk golünü kaydeden Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde 2+ kez karşılaştığı 27 takımın 25'ine gol atmayı başardı.

VODAFONE PARK'TA ZİRVE CENK'İN

Geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında 2 gol birden kaydeden Cenk Tosun, 25 golle Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu olmuş 23 golü bulunan Cyle Larin'i geride bırakmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Alanyaspor maçına göre Fatih Karagümrük karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü 11’de 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Salih Uçan ve Jackson Muleka yerine Valentin Rosier ve Nathan Redmond’u sahaya sürdü.

Kara Kartal, Fatih Karagümrük karşısında şu 11 ile sahaya çıktı:



“Mert Günok, Valentin Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Nathan Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar”