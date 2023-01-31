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Beşiktaş'ta Romain Saiss tercihinin perde arkası! Kafası karışık...

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#Beşiktaş#Romain Saiss#Transfer
Beşiktaşta Romain Saiss tercihinin perde arkası Kafası karışık...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 19:48

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta Romain Saiss yedek soyunurken yurt dışından transfer teklifi aldığı ve bu nedenle kafasının karışık olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ın sezon başında Wolverhampton'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Romain Saiss, Dünya Kupası'nda Fas formasıyla mücadele ederken performansıyla göz doldurmuştu.

Siyah beyazlıların ligde oynadığı birçok karşılaşmada 11'in değişmez ismi olan Romain Saiss, Fatih Karagümrük karşılaşmasına yedek soyunduruldu.

Romain Saiss'ın, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan gelen transfer teklifi nedeniyle kafasının karışık olduğu öğrenilirken yönetim teklifi reddetti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise Romain Saiss'ı yetersiz gördüğü için ara transfer döneminde takımdan gönderilmesine onay verdi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Beşiktaş'ın Faslı savunmacısı Romain Saiss için 2 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Beşiktaş yönetimi, Saiss için 7 milyon Euro isteyince transfer gerçekleşmedi.

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Şenol Güneş oyuncusu için maç öncesinde yaptığı açıklamada "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik. Oyuncuların hazır olması benim için daha önemli." dedi.

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#Beşiktaş#Romain Saiss#Transfer

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