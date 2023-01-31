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Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de mücadele devam ediyor. Karagümrük karşısında çıktığı 20 maçtan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrılan Beşiktaş, galibiyet için sahada olacak. Peki, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı detaylar

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22'nci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek. 31 Ocak Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Baniya, Colley, Ozdoev, Ricci, Levent, Bertolacci, Colin Kazım, Borini.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Tayfur Bingöl, Gedson, Dele, Redmond, Cenk, Aboubakar.

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LİGDE 14. RANDEVU

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulan Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.



3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta, Fatih Karagümrük maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.