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GeriFutbol Beşiktaş’ın yıldızı Miralem Pjanic, Kazakistan maçının ardından takıma katılacak
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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’ın yıldızı Miralem Pjanic, Kazakistan maçının ardından takıma katılacak

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Beşiktaş’ın yıldızı Miralem Pjanic, Kazakistan maçının ardından takıma katılacak

Dünya Kupası elemelerinde bugün Kazakistan ile karşılaşacak olan Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, Sergen Yalçın’ın görev vermesi durumunda Malatya maçında taraftarın karşısına çıkacak.

Beşiktaş’ın Barcelona’dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic yarın İstanbul’a gelecek. Transferiyle birlikte siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran Boşnak futbolcu, perşembe günü de takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra Beşiktaş’taki ilk idmanına çıkacak.

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Bosna Milli Takımı’nda bulunan 31 yaşındaki futbolcu ülkesinin bugün Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmada yine ülkesinin en önemli kozlarından biri olacak. Pjanic, Sergen Yalçın’ın görev vermesi durumunda Malatya maçında taraftarın karşısına çıkacak.

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