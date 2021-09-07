Beşiktaş’ın yıldızı Miralem Pjanic, Kazakistan maçının ardından takıma katılacak

Beşiktaş’ın Barcelona’dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic yarın İstanbul’a gelecek. Transferiyle birlikte siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran Boşnak futbolcu, perşembe günü de takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra Beşiktaş’taki ilk idmanına çıkacak.

MiLLi MAÇTAN TAKIMA...

Bosna Milli Takımı’nda bulunan 31 yaşındaki futbolcu ülkesinin bugün Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmada yine ülkesinin en önemli kozlarından biri olacak. Pjanic, Sergen Yalçın’ın görev vermesi durumunda Malatya maçında taraftarın karşısına çıkacak.

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