Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turu rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Moldova ekibi Zimbru oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Arnavutluk ekiplerinden Tirana oldu.

Adana Demirspor, kura çekiminde Romanya ekibi Cluj ile eşleşmişti.

İLK MAÇLAR HAFTAYA

Temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçlarını gelecek hafta yapacak. Maçlar çift maç eleme usulüne göre 27 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ilk maçta evinde karşı karşıya gelecek. İlk maç 27 Temmuz akşamı saat 21:00'Da başlayacak. Rövanş maçı ise 3 Ağustos akşamı saat 20:00'da oynanacak.

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Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynayacak. İstanbul'da iki Avrupa maçının aynı gün oynanamayacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba saat 21:00'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da başlayacak.