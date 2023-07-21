Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe-Zimbru maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı için geri sayım sürüyor. 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Moldova ekibi Zimbru oldu. İstanbul'da iki Avrupa maçının aynı gün oynanamayacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba saat 21:00'de oynayacak. İşte, Fenerbahçe-Zimbru maçı canlı ile ilgili ayrınlar.

FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynayacak. İstanbul'da iki Avrupa maçının aynı gün oynanamayacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba saat 21:00'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

Maçın kanal bilgisi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.