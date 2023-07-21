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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe-Zimbru maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın canlı yayın bilgileri

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe-Zimbru Maçı Ne Zaman
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman Fenerbahçe-Zimbru maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak İşte maçın canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 00:19

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda rakibi Moldova ekibi Zimbru oldu. Süper Lig'i 2. olarak tamamlayan Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. İlk maçı sahasında oynayacak olan Sarı-Lacivertliler, Zimbru karşılaşmasında galibiyet için mücadele edecek. Sporseverler tarafından heyecanla beklenen UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe-Zimbru maçı naklen yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe-Zimbru maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe-Zimbru maçı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı için geri sayım sürüyor. 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Moldova ekibi Zimbru oldu. İstanbul'da iki Avrupa maçının aynı gün oynanamayacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba saat 21:00'de oynayacak. İşte, Fenerbahçe-Zimbru maçı canlı ile ilgili ayrınlar.

FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynayacak. İstanbul'da iki Avrupa maçının aynı gün oynanamayacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba saat 21:00'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

Maçın kanal bilgisi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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