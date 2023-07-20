Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman? Beşiktaş Tirana maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın bilgisi!

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Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı için nefesler tutuldu. 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Arnavutluk ekiplerinden Tirana ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş Tirana karşısında ciddi mücadele verecek. Maç programı UEFA tarafından daha sonra açıklanacak. Peki, Beşiktaş Tirana ne zaman? İşte, ayrıntılar.

BEŞİKTAŞ-TİRANA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Arnavutluk ekiplerinden Tirana oldu.

Temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçlarını 27 Temmuz Perşembe günü yapacak. Maç programı UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.