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Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman? Beşiktaş Tirana maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın bilgisi!

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#Beşiktaş#UEFA Konferans Ligi#Tirana
Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman Beşiktaş Tirana maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte maçın canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 22:54

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi Arnavutluk ekiplerinden Tirana oldu. Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Beşiktaş Konferans Ligi'nde Arnavutluk ekibini yenmek için ciddi mücadele verecek. Sporseverler tarafından heyecanla beklenen UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu Beşiktaş-Tirana maçı canlı yayınla naklen ekranlarda olacak. Peki, Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maçı canlı yayın bilgisi

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Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı için nefesler tutuldu. 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Arnavutluk ekiplerinden Tirana ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş Tirana karşısında ciddi mücadele verecek. Maç programı UEFA tarafından daha sonra açıklanacak. Peki, Beşiktaş Tirana ne zaman? İşte, ayrıntılar.

BEŞİKTAŞ-TİRANA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Arnavutluk ekiplerinden Tirana oldu.

Temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçlarını 27 Temmuz Perşembe günü yapacak. Maç programı UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.

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#Beşiktaş#UEFA Konferans Ligi#Tirana