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Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, İstanbul'a geldi

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#Transfer#Beşiktaş#Jean Onana
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 20:55

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerine başladığı 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, İstanbul’a geldi. Onana’yı taşıyan özel uçak akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından havaalanı kapısından çıkış yapan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Onana’nın, yarın sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçen sezon Fransa ekibi Lens’te 26 resmi maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı üretemedi.

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#Transfer#Beşiktaş#Jean Onana