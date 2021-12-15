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Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin başında Vitor Pereira olacak

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Beşiktaş
Beşiktaş derbisinde Fenerbahçenin başında Vitor Pereira olacak
Süleyman Arat

Sarı lacivertlilerde, Beşiktaş maçı öncesi teknik adam değişikliği düşünülmüyor. Trabzonspor’un kaybettiği hafta şampiyonluğa yeniden tutunma maçı olarak çıkılan Gaziantep’te alınan yenilgi, F.Bahçe Yönetimi’nin keyfini kaçırsa da dev derbide takımın başında Pereira olacak.

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Gaziantep yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha alan Fenerbahçe’de, camianın birinci gündem maddesi Vitor Pereira’nın geleceği olarak öne çıksa da yönetimin aceleyle bir karar almaya sıcak bakmadığı, derbiye kesinlikle Portekizli teknik adam ile çıkılacağı öğrenildi.

HERKES ÇOK ÜZGÜN AMA...

Ne Gaziantep karşılaşmasından sonra yapılan görüşmelerde ne de dün kulüpte Beşiktaş derbisi öncesinde yeni tenik direktör konusunun gündeme gelmediği öğrenilirken, “Elbette ki hepimiz çok üzgünüz. Gaziantep maçının bir dönüş maçı, zirveye tutunuş maçı olduğuna
hepimiz çok inanmıştık ama futbol bu, olmadı. İyi oynadığımız bir maçı kişisel hatalarla maalesef kaybettik. Ancak başkanımızın ve yönetim kurulumuzun genel tavrında ani kararlar almak yoktur. Futbol camiası dinamik bir yapıya sahip olsa da, şimdilik gündemimizde bir teknik adam değişikliği bulunmamaktadır” denildi.

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BREZiLYA’DAN FLAMENGO iDDiASI

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Ayrıca Pereira’ya Brezilya ekibi Flamengo’nun talip olduğu iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberde Pereira, Flamengo’dan aralık ayı sonuna kadar izin isterken, F.Bahçe’nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.

GEÇMiŞTE DE KOLAY PES ETMEDi

Gaziantep’teki yenilgi sonrasında sosyal medyada Pereira’nın gönderilmesi en çok konuşulan konuların başında yer alırken, Başkan Ali Koç’un Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut’la çalışırken de sergilediği tavırdan vazgeçmeyeceği ve özellikle derbi haftasında ani kararlar almak istemediği öğrenildi. Kanarya’da daha önce G.Saray maçı sonrası istifa eden Ersun Yanal kupada Trabzon maçına çıkmıştı.

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