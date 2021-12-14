Brezilya basınından bomba iddia! Flamengo, Pereira ile anlaştı

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Fenerbahçe'nin başında ikinci kez getirilen ancak hayal kırıklığı yaşatan ve gönderilebileceği iddia edilen Vitor Pereira'nın Flamengo ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Vitor Pereira, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile anlaşmaya vardı.

Fox Sports Brasil, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'da Renato Gaucho'dan boşalan koltuğa geçeceğini iddia etti.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.