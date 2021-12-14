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Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

#Fenerbahçe Beko#Maccabi Playtika#Euroleague
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi

Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika maçı ile iki takım THY Avrupa Ligi 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko, bu mücadelenin ardından çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 16 Aralık Perşembe günü 20.45’te Bitci Baskonia’yı konuk edecek. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son resmi karşılaşmasında 9 Aralık Perşembe günü Zenit St. Petersburg’a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, rakibini 80-86 yenerek 14. hafta sonunda beşinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 32 sayı, 5 ribaund ile 35 verimlilik puanına ulaşırken, Nando De Colo da 18 sayı, 8 asist ile 28 verimlilik puanı üretti.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 11 Aralık Cumartesi günü Galatasaray Nef’e konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 76-86 yenerek 12. maçında 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla en skorer isim olurken, Nando De Colo 19 sayı, Jan Vesely ise 14 sayı ve 12 ribaund istatistikleri üretti.

FENERBAHÇE BEKO MACCABİ PLAYTİKA EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 15. hafta maçında Maccabi Playtika’yı konuk ediyor. 14 Aralık Salı akşamı 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

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#Fenerbahçe Beko#Maccabi Playtika#Euroleague

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