Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: Beşitkaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası Sergen Yalçının yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...Son Dakika: Beşitkaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası! Sergen Yalçın'ın yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...#Mario Balotelli
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Paris İklim Anlaşması TBMMnin onayına sunulacakCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Paris İklim Anlaşması TBMM'nin onayına sunulacak#Paris İklim Anlaşması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivaline katıldıAK Parti Grup Başkanvekili Turan "Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali"ne katıldı#Bülent Turan
Biden, Avustralya Başbakanı Morrison ile bir araya geldiBiden, Avustralya Başbakanı Morrison ile bir araya geldi#ABD
Son Dakika: Beşiktaşa bir kötü haber de Ghezzalden Adana Demirspor maçında...Son Dakika: Beşiktaş'a bir kötü haber de Ghezzal'den! Adana Demirspor maçında...#Beşiktaş
İran, Pfizer-BionTechin Belçikada üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdiİran, Pfizer-BionTech'in Belçika'da üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdi#İran
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek Bakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 6. haftasında lider ve son şampiyon Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren ve ikinci yarının başında 3-0 üstünlüğü bulan Beşiktaş, rakibinin bulduğu 2 golle son dakikalara baskı altında girdi ve 90+6'de golü yedi. Bu sonuçla iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. geri dönüşe izin vermedi ve 3 puanı almayı başardı.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçından fotoğraflarBeşiktaş - Adana Demirspor maçından fotoğraflar
Beşiktaş - Adana Demirspor maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Montero, 43. dakikada Josef De Souza ve 52. dakikada Rıdvan Yılmaz atarken Adana Demirspor'un sayılarını 60. dakikada frikikten Vargas, 79. dakikada Mario Balotelli ve 908+6'da Assombalonga kaydetti.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç gol Sergen Yalçının özlü sözü akıllara geldi...Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç gol! Sergen Yalçın'ın 'özlü sözü' akıllara geldi...

Montero, kariyerindeki ilk lig golübü, Josef ise kariyerinde ceza alanı dışından ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 14'e, Adana Demirspor ise 6'ya çıkardı.

Beşiktaşta Rosier çılgına döndü Zemin isyanı...Beşiktaş'ta Rosier çılgına döndü! Zemin isyanı...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Larin, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga

MAÇTAN DAKİKALAR

Haberin Devamı

7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda, Adana Demirspor'da Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.
43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig