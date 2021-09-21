Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Montero, 43. dakikada Josef De Souza ve 52. dakikada Rıdvan Yılmaz atarken Adana Demirspor'un sayılarını 60. dakikada frikikten Vargas, 79. dakikada Mario Balotelli ve 908+6'da Assombalonga kaydetti.

Montero, kariyerindeki ilk lig golübü, Josef ise kariyerinde ceza alanı dışından ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 14'e, Adana Demirspor ise 6'ya çıkardı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Larin, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga

MAÇTAN DAKİKALAR

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7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda, Adana Demirspor'da Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.