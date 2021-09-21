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Balotelli'nin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü! Üzerine yürüdü ve...

#Murat Şahin#Mario Balotelli#Beşiktaş
Balotellinin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü Üzerine yürüdü ve...

3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Mario Balotelli'nin yaptığı hareket damga vururken, Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin İtalyan golcünün üzerine yürüdü.

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Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçta Mario Balotelli'nin yaptığı harekete en çok tepki gösterenlerden biri de Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin oldu.

Siyah-beyazlılar, ligde 3 maç sonra puan kaybetmiş oldu.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası Sergen Yalçının yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

İlgili Haber:Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası! Sergen Yalçın'ın yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

 Ligin 2. haftasında Gaziantep ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, ardından VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) ve Fraport TAV Antalyaspor (3-2) maçlarını kazandı.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon evinde ilk kez bir lig maçında kalesini gole kapatamadı. Sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını da gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş, evinde oynadığı 4. lig maçında Adana Demirspor'un 3 golüne engel olamadı.

Balotellinin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü Üzerine yürüdü ve...

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MAÇ SONU ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlıların yedek kulübesiyle diyaloğa giren tecrübeli futbolcuya Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular sert tepki gösterdi.

Son Dakika: Sergen Yalçından Balotelli açıklaması

İlgili Haber:Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Balotelli açıklaması!

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin Balotelli'nin üzerine yürürken, iki takım futbolcu ve idarecilerinin tartışması soyunma odası koridorlarına kadar taşındı.

Yaşanan tartışma, Adana Demirsporluların soyunma odasına gitmesiyle gerilim bitti.

 

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#Murat Şahin#Mario Balotelli#Beşiktaş